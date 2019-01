Horní Planá - Bývalý premiér přijel pobesedovat s občany do Horní Plané a Českého Krumlova.

Miloš Zeman v Horní Plané hovořil hlavně o kůrovci. Na přetřes přišel ale i jeho možný návrat do světa politiky. | Foto: DENÍK/Václav Votruba

Do ministerstva životního prostředí se obul bývalý premiér Miloš Zeman při své čtvrteční besedě v Horní Plané. Podle vlastních slov nevěřil svým očím, když viděl z najatého vrtulníku zdecimovanou Šumavu po kůrovci.

„Až do dnešního dne jsem se domníval, že je ministerstvo životního prostředí spolek naivních hlupáků, přesto s dobrou vůlí životní prostředí chránit. Nyní je ale můj subjektivní dojem takový, že je toto ministerstvo sborem zločinců, který nejenom, že životní prostředí nechrání, ale naopak ho ničí,“ nebral si servítky Miloš Zeman.

Důvodem mimo jiné podle bývalého premiéra je, že ministerstvo životního prostředí proti kůrovci nic nepodniká. „Tak masivní degradaci životního prostředí jsem ještě neviděl. A to jsem republiku několikrát procestoval křížem krážem,“ zakroutil hlavou.

Zrušit národní park

Podle Zemana by bylo ideální zrušit šumavský národní park. „Podívejte se na Lipno. Co mu pomohlo? Že tam není šumavský národní park. A ono to paradoxně úplně stačí,“ řekl.

„Ministr životního prostředí Martin Bursík kdysi prohlásil, že na šumavském parku je nejcennější to, že se podařilo uchovat populaci datla tříprstého. Nic proti tomu. Mám datly rád. Oni tak hezky klovou a jsou i užiteční. Jen bych chtěl připomenout, že i jeden živočich, který se jmenuje Homo sapiens sapiens, tedy člověk moudrý, i když v případě ekologů o tom pochybuji, je také hoden ochrany životního prostředí.“

Beseda probíhala neformální diskuzí, kdy se mohli přihlížející návštěvníci ptát. Tady jsou některé otázky a odpovědi.

Je možné, že nám vaše návštěva nějakým způsobem pomůže?

Můžu pomoci, ale nejsem všemocný. Pokusím se například ovlivnit své politické kolegy bez ohledu na politickou příslušnost, aby se na problém Šumavy podívali. Nepodceňuji také mediální tlak.

Nedávno proběhla informace, že Rakušané vyčíslují škody, které jim způsobil kůrovec od nás na jednu miliardu eur. Kdo za to zodpovídá? Kdo to zaplatí?

Zodpovídá za to samozřejmě český stát. Pochopitelně to zaplatí daňový poplatníci. Pravdou je, že se potom stát může hojit na těch, kteří tuto škodu způsobili. Přiznávám se, že by mi vůbec nevadilo, kdyby pan Bursík prodal své restituované domy na Malé straně a uhradil tím alespoň nějaké peníze.

Pane Zemane, kdy založíte svoji politickou stranu?

Jsem spokojený důchodce na Vysočině. Jsou tady dva silné argumenty proti. Ve svých knihách jsem vždycky psal proti malým politickým stranám. Každá nová strana je zpočátku malá. Dále jsem člověk, který rád spí, čte si knížky. Poprvé v životě mám konečně několik málo let, abych si přečetl alespoň ty nejzajímavější knihy.

Budete kandidovat na prezidenta?

Budu o tom uvažovat v případě přímé volby. A ta nebude. Doufám, že se tomu tak nestane. (smích)

Nemusel byste do nějaké školy, abyste se naučil nové termíny v politice?

Všimněte si, že jsem již dnes klidně použil slova Ivana Langra – hoďte na toho blázna síť. Školou jsem tedy už asi prošel.