Dvanáct let, a to převážně na Českokrumlovsku, zkoumali pracovníci Klinické farmakologie Nemocnice České Budějovice, jak ovlivní pravidelná konzumace vysoce kvalitních jogurtů imunitu předškolních dětí. Výsledky byly ohromující. Ukázalo se, že jejich obranyschopnost až neuvěřitelně vzrostla.

Jednání na Obecním úřadě v Dolním Třeboníně ohledně projektu Jogurty pro zdraví dětí. | Foto: Deník / Zuzana Kyselová

A od pondělí projekt vstupuje do další fáze. Nyní jogurty míří ke konzumentům a výzkumníci budou sledovat spotřebitelské chování. To znamená, že v pondělí přijde várka těchto vysoce jakostních jogurtů do Mateřské a Základní školy v Dolním Třeboníně, kde je budou po dobu tří měsíců zdarma dostávat tamní děti.