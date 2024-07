Téma šíření černého kašle už řadu měsíců hýbe republikou. Jedny z nejvyšších čísel nakažených mají dlouhodobě právě jižní Čechy.

close info Zdroj: Deník/Jana Urbanová zoom_in Hostem dalšího podcastu Deníku z jižních Čech byla ředitelka Krajské hygienické stanice v Českých Budějovicích Kvetoslava Kotrbová.

„Takový výskyt jsme neočekávali. Od začátku roku je hlášeno na 2400 potvrzených případů. To je číslo, které je nepochybně za posledních sedmdesát let od doby, kdy se zahájilo očkování proti černému kašli, nejvyšší za celé to období,“ řekla Kvetoslava Kotrbová.

Další Podcasty Deníku z jižních Čech najdete ZDE>>>

Ředitelka Krajské hygienické stanice v Českých Budějovicích také hovořila o kvalitě vody v přírodních koupalištích, hygieně na letních dětských táborech i o jižních Čechách jako o endemické oblasti klíšťové encefalitidy a lymské boreliózy.

Podívejte se, poslechněte si náš Podcast Deníku z jižních Čech…