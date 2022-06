Letos vysadil přes 11 hektarů. „Jde rychle do odkvětu, díky počasí to nabralo neskutečné tempo, je sucho a hodně sluníčka, tak bude brzy zralý,“ zmínil.

Dle jeho slov se jedná o tzv. semenářský porost určený k dalšímu setí. „Semena se sklízí kombajnem, potom putují hlavně do Německa, kde končí ve směsích na ozelenění, tzv. greening,“ vysvětlil Krátoška.

Fialová, kam oko dohlédne. Pokochejte se tou krásou

Berte ohledy

I on potvrdil, že se mu na poli množí nenechavci. „Sem tam najdu vyšlapaný tunýlek, ale není to tak hrozné. Horší je, když se mi tam fotí lidé se psy, kteří se válí po celých rostlinách,“ uvedl zemědělec. Jednu slečnu musel dokonce vyhnat. „Byla tam snad pětačtyřicet minut a s sebou měla fotografa, to už jsem nevydržel a zakročil jsem,“ osvětlil Milan Krátoška s tím, že by lidé měli být šetrnější k jejich práci.

Jednu sezonu zaznamenal i svatební focení, nebo jezdce na koních. „Lidé by si měli uvědomit, že i to pěstování je náročné. I inkarnát vyžaduje péči. Ačkoliv stačí jeden postřik, tak je nutné dvakrát nebo třikrát selektovat plevel, aby z něj byl výnos. Jednou jezdím také doplňovat minerály,“ upozornil.

Maková pole lákají k focení. Kochejte se a neničte

Fialový mák je odolnější

Fialové květy podle něj patří máku ozimému, bílé jarnímu. Česká republika drží podle odborníků jednoznačný evropský primát v produkci i vývozu této kulturní rostliny. „Jeho pěstování u nás má dlouholetou tradici. Ozimý mák je výhodnější, navíc máme mírné zimy, takže i v našich podmínkách už vydrží,“ dodal Krátoška.

Jeho pěstováním se u Ponědrážky zabývá Roman Štěcha z Mazelova, sklízet ho hodlá někdy kolem 20. července. „Není to technický mák, jak si někdo myslí. Jedná se o potravinu, která se používá na tvorbu náplní do sladkého pečiva jako jsou buchty, či koláčky,“ naznačil. Od jeho společnosti ho potom k dalšímu zpracování vykupuje potravinářský podnik na Vysočině.

Nachové pole poutá pozornost u Libníče. Obdivujte, ale nevstupujte

Klasický bílý mák se seje na jaře, ozimý už na podzim. „Tento fialový lépe zakoření než ty jarní máky, dokáže si také lépe sáhnout pro vodu, proto zásadně pěstuji tento,“ uvedl. Se synem ho letos v rámci rodinného zemědělského podniku zasel asi na 60 hektarech. „Loni jsme měli mák i inkarnát u Libníče a také si ho tam všichni fotili,“ přiznal Štěcha.