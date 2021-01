Třetí mateřská škola v Českém Krumlově je uzavřena kvůli pozitivnímu případu nemoci covid-19.

Děti v Mateřské škole T. G. Masaryka v roce 2018. | Foto: Deník / Zuzana Gabajová

A to od čtvrtka 21. ledna. Týká se to Mateřské školy T. G. Masaryka, mimo provoz bude minimálně do 29. ledna 2021. Přesné datum, kdy obnoví provoz, upřesní rodičům vedení školy.