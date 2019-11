Podle pracovnice JHK Barbory Šimánkové tu vydali už stovky mýtných jednotek, které potřebují dopravci od 1. prosince. K tomuto datu totiž nastane změna ve způsobu placení mýtného. Nově to bude přes satelit a každý automobil nad 3,5 tuny, který bude využívat zpoplatněné úseky českých silnic, musí novou jednotku mít.

Navíc od 1. ledna 2020 nastane i jiná změna. Řada dosud nezpoplatněných komunikací I. třídy se stane místem, kde se bude mýto vybírat. Nové brány jako kontrolní body, kvůli tomu vznikly i v jižních Čechách, například u Dasného na Českobudějovicku.

Speciální zařízení, která mají být nově umístěna ve vozidlech, lze získat na čerpacích stanicích nebo v sídlech hospodářských komor. A zájem je veliký. „Jsme plně vytíženi,“ říká o prodloužených směnách Barbora Šimánková. Dodává, že nápor dopravců nyní vrcholí. „Od prosince by to mělo polevit,“ doufá Barbora Šimánková s tím, že úřední hodiny by se měly vrátit na obvyklou dobu.

Dopravci, které oslovil Deník, už jsou na nové mýto připraveni. Například budějovická společnost GW Logistics nakoupila podle ředitele Miroslava Dvořáka na 200 nových zařízení, pomocí kterých se bude přes satelit mýto počítat.

Bohužel přechod mezi systémy bude bez překlenovací doby. „Přepnou se ze dne na den,“ říká Miroslav Dvořák k nutné výměně starých palubních jednotek za nové.

Kdo tedy jede za firmu třeba do ciziny už nafasoval nové zařízení, aby výměnu provedl podle potřeby. „Staré ještě budou řidiči vozit,“ dodává Miroslav Dvořák s tím, že se v Budějovicích budou odevzdávat postupně.

Dvacítku jednotek už nakoupili i ve společnosti Radosta CZ z Lužnice na Třeboňsku. „Máme všechno,“ potvrzuje Zdeněk Radosta.

Zatímco technicky jsou dopravci nachystáni, větší problém vidí v promítnutí mýta do cen pro zákazníky. Třeba trasa do Prahy bude zpoplatněna celá, nejen kilometry na dálnici. „Veškerou dopravu jezdíte s cenou na hraně,“ upozorňuje Zdeněk Radosta s tím, že změna bude hodně citelná.

U dálkových přeprav nemusí rozdíl tolik vyskočit. Mýto přihodí na kilometru „jedničky“ kolem dvou korun, ale jen na části trasy. Ale pro místní přepravce, kteří dosud využívali hlavně neplacenou komunikaci, může navýšení činit přibližně pět až deset procent. Dopravce totiž čekají i další, třeba nepřímé náklady.

Další peníze, citelnější u malých firem, znamenají zálohy 2500 korun za mýtní jednotku a hlavně placení mýta státu de facto dříve, než si přepravce vyúčtuje dodávku u zákazníka.

Čeho se ale spediční firmy nebojí, to je hromadný odliv kamionů na silnice nižších tříd nebo nezpoplatněné „jedničky“. Hodně z toho měly strach některé obce a města v regionu. Podle dopravců by to ale znamenalo na obtížnější trase časové zdržení nebo větší spotřebu, takže se „útěk před mýtem“ v podstatě nevyplatí.