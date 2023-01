Dělostřelci cvičí v Boleticích. Slyšet jsou desítky kilometrů

Bistro nabízí také různé druhy chlebů, chlebíčky či obložené bagety, kávu, ale také biopotraviny a zdravou výživu. Povidlové, tvarohové a jiné kynuté buchty, preclíky, sušenky. Vše je pečeno s láskou. Hodně se nyní také zaměřili na snidaně, i ty mají veliký úspěch.

Top výrobkem bistra stále zůstávají kynuté buchty. „Děláme pořád tři druhy - makové, tvarohové, povidlové,“ řekl Roman Koprolín. „Přibližně půl roku děláme také naše buchty zalité vanilkovou omáčkou a sypané mákem - to je opravdový hit. Nově zařazujeme i buchtičky se šodó, jak jinak než zase trochu podle nás a s malou nápovědou z kuchařky babičky Aničky.“

Budoucí pobočka v Černé v Pošumaví by měla pomoci uspokojit zákazníky, kteří kvůli velkému zájmu a dlouhé frontě návštěvu bistra ke své lítosti občas raději vzdali. „Místo, kde bude pobočka v Černé, jsme dlouho tajili, čekali jsme, až to bude úplně jisté,“ prozradili Roman s Josefem. „Vznikne v prostorech infocentra na hlavní křižovatce v Černé. Mnozí toto místo znají jako bývalou faru. Nebude se však jednat o druhou stejnou Kynutou buchtu. Bude to spíš prostor, kde budou moci zákazníci nakoupit buchty, koláče, pečivo, dát si kávu s sebou, nebo třeba zmrzlinu. Ten prostor je na metry o dost menší než Buchta v Plané. Chceme, aby byl útulný a především účelný.“ Bude tam sice několik míst k sezení a také letní terasa, ale pobočka bude předně sloužit jako místo pro vyzvednutí objednávek a nákup produktů Buchty. Do provozu by měla být uvedena na jaře.

Úspěch obou společníků tkví v tom, že jsou originální a neslevují z kvality. „Myslím, že jsme jedineční ve svém přístupu k ostatním,“ zamyslel se Roman Koprolín. „Máme skvělé kolegy, jsme na ně pyšní, vážíme si jich a věříme, že to vědí. Snažíme se udržet si kvalitu našich výrobků. A i když je to v dnešní době těžké kvůli zdražování surovin, neslevujeme v produktech, které používáme. A hlavně – děláme svou práci rádi a srdcem.“

Roman s Josefem a se zaměstnanci tvoří sehraný tým. Stále na sobě pracují. Udržují si rozhled a nepřestávají se zdokonalovat na rozmanitých kursech se špičkami v oboru.

V Plané začínali se dvěma zaměstnanci, nyní jich mají již deset a stejně tolik brigádníků, kteří jim chodí pomáhat, když je třeba. „Nesmíme opomenout také naše kamarády a rodiny, bez kterých by to bylo těžké,“ připomenul Josef Šabaka. „Vizí do budoucna máme spoustu. Zejména Roman, podle něho, kdyby to bylo trochu možné, máme už tak deset poboček a deset dalších zrealizovaných nápadů,“ dodal se smíchem.