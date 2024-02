Řidič autobusu, jak má být. Milý, usměvavý a oddaný svému řemeslu. To je Ladislav Rytíř z Brloha, který za život najezdil na tři miliony kilometrů. Autobusákem byl přes třicet let, u ČSAD ale strávil celý svůj pracovní život, téměř šedesát let. Pasažéry vozil ještě ve svých v 79 letech, nedávno oslavil osmdesátku. Teď už si užívá zaslouženého důchodu.

Oblíbený autobusák Ladislav Rytíř z Brloha oslavil osmdesátku. Přivítali ho na ČSAD na Chvalšinské, kde pracoval téměř 60 let. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

Většina cestujících si ho asi pamatuje hlavně z linky Český Krumlov-Brloh, vystřídal ale trasy po celém Krumlovsku. Ladislav Rytíř z Brloha, kam se v mládí přiženil ze Lhotky u Křemže, oslavil 80. narozeniny 6. února. „U ČSAD jsem začínal v pětašedesátém roce, když jsem přišel z vojny. Naverboval mě k nim švagr,“ přiblížil své začátky u firmy. „Nastoupil jsem na dílnu přesně 5. října 1965, pamatuji si to, jako by to bylo včera. Za pár let jsem pak začal jezdit, dělali jsme třeba svoz mléka ještě s Pragou RN, jezdil jsem i na tatrách, na trambusech. A než jsem začal jezdit autobusem, tak jsem dostal novou Tatru 815, to bylo nádherné auto!“

V roce 1991 ho v práci požádali, jestli by nechtěl přesedlat za volant linkového autobusu, a on souhlasil a udělal si na něj řidičák. Sjezdil celý okres, tu a tam se podíval i dál. A jelikož má rád lidi, jak říká, tahle práce ho nadchla. „Já s lidmi neměl nikdy žádný problém, vždycky jsem s každým vyšel.“ I proto jezdil i po nástupu do důchodu. Až do roku 2020 byl zaměstnaný a poslední tři roky pracoval jako brigádník, jezdil až do listopadu 2023. Teď se věnuje koníčkům a rozhodně nezahálí. „Jsem nadšený včelař, věnuju se zahrádce, i kolem chalupy je také stále nějaká práce.“

Je to ikona Brložska a Křemežska, zaznělo na oslavě

Ladislavu Rytířovi připravili na ČSAD ve čtvrtek 21. února oslavu: dostalo se mu gratulací k životnímu jubileu a také poděkování za desetiletí ve firmě oslavu. Dorazil i Vladimír Homola, generální ředitel ČSAD Autobusy České Budějovice, a. s. „Pan Rytíř má v sobě úžasný entuziasmus, chuť žít a radost do života. Je to člověk, který když vejde místnosti, každému okamžitě zvedne náladu,“ popsal. „A je na něm vidět, že má rád lidi a život. Tak, jak svou práci popsal v našem náborovém videu, to má člověk hned chuť jít a sednout za volant autobusu.“

„Člověk, který je celý život věrný jedné firmě, to se hned tak nevidí. A ještě k tomu tak skvělý chlap. Takového jsem snad nepoznal,“ svěřil se Jiří Schwarz z krumlovského závodu. „Dobře jeho kariéru vystihuje jedna příhoda z Křemže. Po návsi šla babička s vnoučkem a povídá mu: Marečku, vidíš toho pana řidiče? Tak ten mě vozil do školy! Neznám člověka, který by na něj nadával. Je to na Křemežsku a Brložsku ikona. Když se řekne pan Rytíř autobusák, každý ví, o kom je řeč. Takových lidí si musíme vážit.“

„Kdyby všichni jezdili jako on, nemáme co na práci!“ shrnul stručně další host oslavy, Milan Richter, zástupce vedoucího dopravního inspektorátu z krumlovského územního odboru policie.

Pogratulovat svému kolegovi přišel i František Bína, řidič autobusu a předseda odborů ČSAD Autobusy České Budějovice v jedné osobě. „Láďa má můj velký obdiv, opravdu. Ne každý takhle vydrží v jedné práci. A za mě mu patří velký dík.“