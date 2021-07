Deník na návštěvěZdroj: DeníkVýročí šedesát let slaví lanová dráha na Kleť. Její provoz byl zahájen 1. července roku 1961, kdy ji dostal na starosti závod ČSAD. Od té doby přepravila na nejvyšší horu Blanského lesa zhruba dva miliony cestujících. „Ročně je to kolem třiceti tisíc lidí,“ přitakal současný vedoucí lanové dráhy Jan Soukup. „Za tu dobu se tu vystřídalo zhruba šedesát pracovníků.“

Původně pracovalo na lanové dráze až čtrnáct zaměstnanců, v současnosti zajišťují provoz a údržbu čtyři. Když je třeba, pomáhají jim zaměstnanci obce a v sezoně brigádníci.

Od roku 1991 je majitelem lanovky obec Holubov. „Lanovka měla vždy štěstí na dobré vedoucí i pracovníky,“ říká starosta Holubova Roman Kudláček. „Protože to byli srdcaři, kteří práci na lanovce nebrali jako zaměstnání, ale jako poslání. Všem bývalým i současným zaměstnancům včetně party brigádníků za to děkuji. A lanovce přeji, aby vydržela v perfektním stavu ještě mnoho let, neboť je to druhá nejstarší lanovka tohoto druhu v České republice.“