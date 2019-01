Prachaticko – Při čtvrtečním jednání zástupců ministerstva životního prostředí, Správy NP a CHKO Šumava (Správa), starostů šumavských obcí a zástupců Jihočeského a Plzeňského kraje padla v souvislosti s dalším rozvojem regionu také otázka dalšího osudu aktivit na české straně Hochfichtu.

Ilustrační foto | Foto: DENÍKJaroslav Sýbek

Ředitel Správy František Krejčí přitom potvrdil, že možnost lanovky na Hraničník jako jedna z možností, není nereálná. „Od doby, kdy jsem nastoupil do funkce, jsem nezměnil názor a trvám na svém. Ve spolupráci s krajem a ministerstvem životního prostředí jsme již uskutečnili několik jednání ohledně hledání optimální varianty dopravy hostů národního parku na Hochficht do lyžařského areálu na rakouské straně státní hranice,“ uvedl Krejčí.

Lanová dráha nebo vyhlídková trasa, která by mohla vzniknout na Hraničník, je podle něho jedna ze šesti variant, jak dopravovat na rakouskou stranu tyto zájemce buď o lyžování, anebo podle výsledné varianty také o letní turistiku. „I při posledních jednáních se řeklo, že se předem nebude vylučovat žádná z variant, nejprve se zpracuje studie proveditelnosti a ty nejlepší varianty z hlediska organizačního, finančního, ekologického budou dále rozpracovávány. My nemůžeme předjímat závěry posuzovatelů Natury 2000 a specialistů na EIA, protože to je v kompetenci někoho jiného. Jsme připraveni společně jednat s kýmkoli o všech variantách a dávat k tomu odborné podklady,“ slíbil Krejčí.

Pokud by razítko Správy bylo tím posledním v celém schvalovacím procesu, po němž už by se mohlo začít s vlastní stavbou, jeho vydání by se ředitel Krejčí nebránil. „Jestliže by toto nastalo a bylo by to pozitivně vyhodnoceno posuzovateli, pak nic by nebránilo vybranou variantu odsouhlasit,“ doplnil František Krejčí.