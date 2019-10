„O nadcházejícím víkendu mají hosté poslední možnost využít před zimou lanovou dráhu Lipno Express,“ uvádí tiskový mluvčí Skiareálu Lipno Vojen Smíšek. „Od pondělí 14. října budeme provádět pravidelnou údržbu a bezpečnostní zkoušky. Lanovka se tak opět rozjede až se zahájením provozu skiareálu, který s ohledem na přírodní podmínky plánujeme na začátek prosince.“

Na Stezku korunami stromů autobusem

Lanová dráha Lipno Express je v letní sezoně hojně využívána turisty, kteří míří na oblíbenou Stezku korunami stromů a do sousedního rodinného parku Království lesa. „Hosté mohou samozřejmě využít druhý ze způsobů dopravy, kterým je Stezkabus. Pravidelná linka vyráží z centrálního parkoviště a poté zpět každou hodinu,“ dodává Vojen Smíšek. Stezka korunami stromů je otevřena celoročně, na podzim pak nabízí výhledy do vybarvené šumavské krajiny. Království lesa bude v provozu do konce října a každou sobotu zde zpestří program maskot lišák Fox a jeho tematické animace.

Stávající tři čtyřsedačkové lanovky ve Skiareálu Lipno letos doplní nová dvousedačka. Čtyřista metrů dlouhá dráha propojí areál s částí obce Lipno nad Vltavou a obsluhovat bude dvě nové sjezdovky. Jednu rodinnou 800 m dlouhou a také nový Snowcross. Skiareál Lipno před zimní sezonou investovat 40 milionů korun do nových tratí, lanovky a modernizace. Nově nabídne téměř 13,5 kilometru sjezdovek.

Vojen Smíšek