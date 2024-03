/FOTO, VIDEO/ Podívejte se, jak pokračuje rekonstrukce Lazebnického mostu v historickém centru Českého Krumlova. Most je na hlavní turistické trase a je pro auta i pro pěší zavřený. Právě se připravuje osazení ocelové konstrukce, v pondělí 11. března stavaři z mostu stáhli staré vedení vysokého napětí.

Rekonstrukce Lazebnického mostu v Českém Krumlově 11. března 2024. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

„Pokračujeme podle harmonogramu,“ potvrdil na místě stavbyvedoucí Martin Carva ze společnosti Metrostav. „Vytahujeme staré vysoké napětí, které bude nově osazeno po Velikonocích, až bude hotová závěrná zídka na Latránu. A připravujeme osazení nové ocelová konstrukce.“

Plynové potrubí na mostě se měnit nemuselo, pouze dostalo nový nátěr, bez výměny se obejde i vedení nízkého napětí.

Na středu je naplánovaný kontrolní den, bude se mluvit i o lávce, která by měla umožnit přechod pro pěší. Město podle místostarosty Zbyňka Tomana (ODS) usilovně jedná o tom, aby most byl průchozí od Velikonoc. „Lávka by nebyla vedle mostu, ale vedla by přímo po nové konstrukci,“ vysvětlil na únorovém zastupitelstvu. „Tuto možnost jsme probírali na setkání s podnikateli kvůli uzavírce.“

Podle svých slov je mírný optimista. „Přesné termíny ale zatím nejsem schopen sdělit, začátek by mohl být na Velikonoce. Neříkám, že most bude pro pěší otevřený i po celou dobu zbytku realizace, ale na Velikonoce by lávka mohla začít fungovat.“

„Probíhá výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce Benešova mostu, která by měla probíhat od září přes zimu,“ uvedl dále místostarosta. „Součástí projektové dokumentace bude náhradní most vedle toho současného.“

Náklady na rekonstrukci Lazebnického mostu jsou vyčísleny na 32 milionů korun, které půjdou výhradně z rozpočtu města. Český Krumlov vlastní 28 mostů a lávek, což s sebou nese značné náklady na zajištění provozu a oprav těchto staveb.