Páska je přestřižená. Lazebnický most v centru Krumlova otevřeli i pro dopravu

Minimálně dalších sedmdesát let bude sloužit Lazebnický most, který propojuje centrum Českého Krumlova. Most, po kterém denně projdou stovky lidí, je po generální rekonstrukci, která trvala čtyři měsíce. Chodci ho mohou využívat už dva týdny, teď je přístupný i pro auta. Ve čtvrtek 2. května ho přestřižením pásky symbolicky otevřeli zástupci města a firem, které se na rekonstrukci podílely.

Lazebnický most v Českém Krumlově je po kompletní rekonstrukci. | Video: Deník/Zuzana Gabajová