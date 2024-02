/FOTO,VIDEO/ V plném proudu je oprava Lazebnického mostu v centru Českého Krumlova. Most, resp. v současné době jeho poztůsatky, protože téměř celá původní mostovka už je snesená, je zavřený pro veškerý provoz.

Oprava Lazebnického mostu v Českém Krumlově. Příjezdová cesta pro přepravu strojů a materiálu vede korytem Vltavy od pivovaru. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

Příjezdovou cestu mají stavaři navezenou přímo v korytě Vltavy, lemuje levý břeh toku od pivovaru a využívat ji může i těžká technika, jejíž pohyb by byl přes úzké uličky starého města prakticky nemožný a rizikový jak pro obyvatele, tak pro návštěvníky. Poslední opravou prošel most v roce 2009. „Ta se ale týkala pouze výměny dřevěných částí mostu a povrchové úpravy ocelových nosníků. Dřevěné části mostu byly vyžilé, napadené dřevokaznou houbou a původní ocelové nosníky ze 50. let minulého století také nelze jen opravit,“ vysvětlila mluvčí města Český Krumlov Petra Nestávalová. „Při současné kompletní rekonstrukci z mostu zůstanou původní pouze opěry z kamenného zdiva, vše ostatní se vymění.“ Rekonstrukce vyjde na 32 milionů korun, které půjdou z rozpočtu města.

Následovat bude Benešův most, i ten čeká kompletní výměna

Benešův most, jedna ze tří přístupových cest do historického centra města. I ten je ve špatném stavebně-technickém stavu. Od roku 2018 je na něm umístěno provizorní zábradlí, které brání přístupu pěší na chodníky, a má sníženou nosnost. „Jeho hlavním problém je dlouhodobé zatékání do nosné konstrukce a na úložné prahy spodní stavby, což způsobilo, že stav železobetonových konstrukcí je velmi špatný a stav ložisek dokonce havarijní,“ vysvětlil investiční technik města Karel Jirovec. „Dojde tedy k výměně celé nosné konstrukce mostu a bude nezbytná i úprava spodní stavby se zesílením jejího založení.“

Zdroj: Youtube

Město by mohlo vybrat dodavatele stavebních prací do konce března, samotná rekonstrukce, jejíž cena je odhadována na 33,3 mil. Kč, by měla začít v září 2024 a skončit v dubnu 2025.

Významnou část nákladů by mohla pokrýt dotace z Krajského investičního fondu, žádný jiný národní ani evropský dotační program není v současné době k dispozici. „Pokud se městu nepodaří získat finanční podporu z Krajského investičního fondu, bude muset omezit své další plánované investice a projekty, aby bylo schopno jeho rekonstrukci zafinancovat z vlastního rozpočtu,“ doplnil místostarosta Zbyněk Toman.

Most dr. Edvarda Beneše byl postaven v roce 1937, rekonstrukce se dočkal o 14 let později. Při této velké opravě v roce 1951 došlo například ke změně povrchu vozovky. Drobné opravy a zavěšování sítí se na mostě prováděly postupně. Cílem rekonstrukce je vrátit mostu jeho vzhled z doby původního projektu a zvětšit průtočnou kapacitu, aby most pod svou nosnou konstrukcí bez problému převedl 20letou vodu.

Rekonstrukce mostu bude probíhat v jedné etapě. „Vzhledem k umístění mostu v blízkosti historického centra je plánováno zbudování mostního provizoria na povodní straně mostu, které bude využívané pouze automobily s šířkou do 2,2 m bez omezení hmotnosti a pěšími. Provoz po provizoriu bude řízen semafory. Ostatní doprava bude vedena po jiné trase,“ dodal Jan Sládek z Odboru dopravy a silničního hospodářství.

Českokrumlovské mosty

Město Český Krumlov v současné době spravuje 28 mostních objektů – šestnáct mostů (z toho jedno mostní provizorium) a dvanáct lávek pro pěší (z toho jedno provizorium). Správa mostů představuje významnou finanční zátěž pro městský rozpočet. Na mostních objektech je nezbytné zajišťovat nejen řádnou údržbu a pravidelné nutné opravy, ale některé z nich se nacházejí na pokraji své životnosti a vyžadují rozsáhlejší rekonstrukci.

„Nutno podotknout, že město v současné době mimo jiné realizuje i rekonstrukci Lazebnického mostu, což je druhá ze třech hlavních přístupových cest do historického centra města. Jeho rekonstrukce bude stát přibližně 30 mil. Kč,“ připomněl Zbyněk Toman.

V roce 2021 došlo k opravě památkově chráněného kamenného mostu přes koryto říčky Polečnice ve Starých Dobrkovicích. Most z poloviny 19. století má nyní novou nosnou konstrukci, oprava stála 3,5 milionu Kč. V květnu 2020 město dokončilo opravu památkově chráněné lávky Rechle z 18. století. Práce stály 2 miliony Kč.

Za zmínku stojí i dlouhodobé snahy města nahradit provizorní most u pivovaru, který je zde od povodní v roce 2002, kdy byl původní (rovněž provizorní) most stržen velkou vodou, za adekvátní mostní objekt, který by byl v těchto místech vybudován. Provizorní most byl městu nejprve zapůjčen, později v roce 2017 ho město odkoupilo od Správy státních hmotných rezerv za osm milionů korun. Most byl naposledy opraven v roce 2020. Tehdy bylo mostní provizorium v havarijním stavu, od léta 2019 na něj nesměla těžší auta. Most je přitom jedinou přístupovou cestou do historického centra města pro objemnější vozidla. Práce stály 3,1 milionu korun.

