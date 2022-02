Omlenice pod Poluškou skrývá zajímavé historické budovy, které mají za sebou lázeňskou minulost. Stojí totiž stranou od Omleničky, kam moc lidí nezavítá. Areál budov překvapí svou nádhernou sgrafitovou výzdobou, kterou oplývá také kaplička stojící nad léčebnou vodou.

V současnosti areál se zachovalými budovami patří Monice Zlámalové, která zde žije se svým přítelem Alexejem Burianem. Věnují se chovu arabských plnokrevníků a objekty postupně rekonstruují k obrazu svému. „První, co jsme zrekonstruovali, byla kaplička. Teď jsme zrenovovali horní patro domu a pokračujeme ve spodní části a jeho okolí,“ vyprávěl Alexej Burian. „To znamená stájemi pro koně a zázemím. Nyní tu máme kolem dvanácti sportovních koní.“ Léčivý pramen se neztratil, je ukrytý ve dvoře areálu. „Ano, pod domem je pořád pramen,“ přitakal Alexej Burian. “Čerpáme z něj vodu pro koně. Do budoucna chystáme rozvod vody do domu, ta voda je pitná. Ohledně jejích léčivých účinků – no, nevím. Léčily se tu především francouzské kurděje, čili syfilis,“ míní chovatel. „Údajně se tu léčily kožní problémy, ale prioritně to byly tyto vznešené francouzské kurděje. Pramen je přímo vedle domu pod vyhořelým přístřeškem. Ten jsme museli zbourat a postavit znova. Uděláme tam zimní terasu.“

OBRAZEM: Krumlovská devadesátá. Na májové oslavy přijel Václav Havel

Traduje se, že o vznik lázniček se zasloužil pramen místní studánky a jeho zvláštní vlastnosti. Pastevci si všimli, že dobytek, který spásal trávu kolem studánky, získával na životních silách, na váze, vypadal mladší a zdravější. Podobně ovocné plody z okolí nesly vždy úrodu a zdravé plody. Omlenické studánce se říkalo Lackův pramen, česky Ladislavova studánka. Lidé zjistili, že i na jejich organismus má voda ze studánky blahodárný vliv a tak se věhlas studánky šířil. Již dlouho před rokem 1600 se ukázalo, že by stálo za to upravit pramen k léčebnému účelu, jelikož voda voda byla vhodná pro koupele i léčbu pitím. O tom se přesvědčil i Johann Friedrich von Weidling a Rittersberg, když se vrátil do omlenické tvrze z polního tažení a přivezl s sebou hodně nemocných a zraněných. Také on se svou manželkou a rodinou velmi často užíval blahodárných koupelí v lázni upravené poblíž léčivého pramene. Už tehdy se snažil rourami dovést vodu z pramene do svého sídla v místě nynějšího zámečku. Voda ale při těchto snahách zmizela. Duchovní plukovníkovi radili, aby nechal vodu na pokoji, že Bůh ji chce mít tam, kde je.

Od roku 1707 vlastnil omlenický statek spolu s lázněmi Jan Antonín František Josef Nütz, říšský hrabě z Würtenbergu. Také se pokoušel dovést vodu k zámku, ale marně. Jakmile vedly roury až k zámku, voda opět zmizela. „Kus starého potrubí jsme tu skutečně našli,“ potvrdil Alexej Burian.

Vltavská krajina, jak už neexistuje. Výstava přibližuje proměnu řeky a okolí

Protože se koupele u zázračně léčivého pramene těšily stále větší oblibě, dal hrabě Nütz vystavět vedle starých lázní nový lázeňský dům vybavený koupelovými vanami a všemi náležitostmi. Přibyly i ubytování, lékárna, také kaple. Léčivá voda působila při nádorech a otocích, bolestech zad, kříže, beder, ledvin i slabin. Dále při nervových potížích, malátnosti, únavě a ochablosti údů, kostí, otevřených místech, bledničce a ženských chorobách. Osvědčila se při odstraňování břišních potíží. Lázně navštěvovali i hosté z budějovického kraje a Horního Rakouska. Majitelé se měnili a časem se lázně v Omleničce staly rekreačními a klimatickými. V kapli lázeňského domu se začaly sloužit pravidelné mše. Do oltáře byly uloženy relikvie mučedníků sv. Clary a sv. Theobalda.

Během první světové války zadluženost majitelky lázní stoupala a krátce po válce přišly lázně do dražby. Od záložny je koupil v roce 1920-21 rodák z Hluboké n/Vlt. Rudolf Soudek. Protože siřičnato železitá voda léčivého pramene měla příznivé účinky na zažívací ústrojí, byly lázně v provozu ještě v době předmnichovské republiky, i když sloužily letním hostům spíše k rekreaci. Definitivní ukončení činnosti lázní přinesla okupace a připojení obce k říši. Posléze se stal majitelem objektu lázní Rudolf Soudek mladší s manželkou, kteří se snažili opravit hlavně levou budovu, kterou užíval v neplaceném „pronájmu“ pro své zaměstnance státní statek a již zcela zničenou ji opustil.

Co to bylo? Rány jako hrom slyšeli večer Jihočeši. Bouřka to nebyla

Udržovat objekty, navíc zdobené sgrafity, není jednoduché. „Musí se přemýšlet, kde se vrtá, bouchá. Zdi jsou tlusté asi metr,“ přikývl Alexej Burian. „Původně tu stál ještě jeden dům, bohužel po válce, kdy ho zabavili soudruzi a nastěhovali do něj nejrůznější lidi, zůstal objekt vybydlený, zničený. Zbyl z něj jen průjezd. Rekonstrukci sgrafit na domě i kapli provedl ještě sochař pan Soudek, když to tu využívali jako chalupu.“