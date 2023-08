Léčebna na Hrudkově je už téměř dvacet let opuštěná. Kraj pro ni hledá využití

/FOTO, VIDEO/ Velký potenciál do budoucna v sobě ukrývá už téměř dvacet let nevyužívaná bývalá plicní léčebna na Hrudkově. Stojí na atraktivním místě v blízkosti Lipna na samém jihu Čech, je z ní blízko k rakouským jezerům či sjezdovkám. Podívejte se, jak to tam dnes vypadá, a také jak to tam vypadalo v historii.

Léčebna Hrudkov z ptačí perspektivy. | Video: František Fazekas