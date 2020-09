Moderní příjemné prostředí přijme do své náruče dospělé pacienty všeho věku, kteří mají nebo budou mít před sebou dlouhé léčení. Jak Deník již informoval, Nemocnice v Českém Krumlově v úterý slavnostně otevřela léčebnu pro dlouhodobě nemocné, která prošla generální rekonstrukcí a proměnila se v moderní zařízení o kapacitě 96 lůžek.

„Jsme domluveni s panem primářem Ferrou, že jeho oddělení začneme stěhovat zhruba za měsíc,“ přiblížil další postup technický inženýr nemocnice Martin Maleček. „Jako první se postěhují zařízení a pacienti z bývalé porodnice, kteří v těchto provizorních prostorách strávili skoro rok. Předpokládám, že obsadí druhé podlaží.“ Pacienti oddělení následné péče a léčebny pro dlouhodobě nemocné jsou totiž doposud rozděleni do tří budov zhruba po třiceti. „Až se přestěhují kompletně pacienti z bývalé porodnice, předpokládám, že by následovalo 7. patro následné péče z budovy interny do 3. podlaží,“ pokračoval Martin Maleček. „A v dalších dnech by se přestěhovalo oddělení C budovy chirurgie a tím pádem bude LDN kompletně v jedné budově. Myslím, že všechna tři oddělení by měla být přestěhována v novém prostředí začátkem listopadu.“

Pacienti LDN si tedy výrazně polepší. Budou ve dvoulůžkových pokojích s bezbariérovým vlastním sociálním zařízením a televizorem, některé pokoje budou mít i lodžii. Prostorné sprchy jsou vybaveny sedátky, rozmanitými madly. WC mají rozšířené dveře, záchodové mísy jsou uzpůsobené invalidní výšce. Budova obsahuje i vybavení pro mytí lidí pohybově nemohoucích. Čili zázemí budovy se výrazně zlepšilo. „Takové prostředí určitě pomáhá tomu, aby pacient léčebný proces zvládal lépe,“ je přesvědčen Martin Maleček.

„Během posledních let jsme postavili nový pavilon gynekologie a porodnice, dětského oddělení, urologii, onkologii, lékárnu, ambulance. A nyní je moderní i LDN,“ shrnul ředitel nemocnice Jindřich Florián. „Toto není vůbec poslední etapa. Dál se nechceme rozvíjet kvantitativně, ale kvalitativně. Pokud se to podaří, měli bychom příští rok rekonstruovat pavilon interny, který je sice zvenku nově zateplený, ale uvnitř má nedostatky. Pak bychom chtěli všechno zakončit rekonstrukcí chirurgie, zbořením starého pavilonu gynekologie a vznikem kvalitního parkoviště na jejím místě.“