Muži z Domažlic dle jeho tvrzení zachránilo život to, že se obrátil na jinou nemocnici, neboť v té domažlické jeho problémy bagatelizovali, tvrdili mu např., že spolkl staniol, který z něj vyjde. Dodnes má ale vážné následky. Domažlická nemocnice mu už vyplatila přes milion korun, to však nepovažuje za dostatečnou částku. Žalobu začal ve čtvrtek projednávat Okresní soud v Domažlicích.

P. H. byl 19. července 2021 operován v Domažlické nemocnici pro bolesti břicha. Pak přišly komplikace s hojením, vytékal hnis. Poté se podrobil onkologické léčbě. Měl problémy s jídlem, bolelo ho břicho, což přikládal právě léčbě rakoviny. Po jejím absolvování byl odeslán na CT. Tam byl zjištěn cizí předmět v břiše, na což upozornila P. H. Fakultní nemocnice v Plzni. V Domažlické nemocnici se na to dle svých slov marně snažil upozornit.

„Na snímku bylo vidět cizí těleso o délce 10 až 15 cm a 1 až 1,5 cm široké, dnes již vím, že to byl proužek, který se našívá na roušku. Primář v Domažlicích mi řekl, že jsem spolkl alobal z jogurtu nebo skořápku od vejce a doporučil jíst banány a zelí, že to ze mě vyjde,“ řekl soudu P. H. Bolesti neustávaly, vyhledal proto pomoc v Klatovech, kde ho okamžitě operovali. „Když jsem se probudil, řekli mi, že ze mě vyndali chirurgickou roušku o rozměrech 45 x 45 cm, která ve mně hnila. Prorůstala do střev, tam se rozpadala, byly tam hnilobné procesy,“ vysvětloval. Dodal, že lékařům nezbylo nic jiného, než mu udělat vývod z tenkého střeva. Zasáhlo ho to víc, než rakovina, s níž se dle svých slov psychicky vyrovnal.

„V Klatovech říkali, že je to velký malér. Když mi vysvětlili, co mě čeká, byl to zlom, dostalo mě to. Úplně mě to položilo,“ popsal se slzami na krajíčku. S vývodem byl nucen žít rok, bylo to pro něj obrovské životní omezení. Z aktivního člověka, který sportoval a žil společenským životem, byl pacient, který musel denně každé dvě hodiny vypouštět obsah sáčku a styděl se vycházet ven, zhubl desítky kilogramů. Měl dokonce myšlenky na sebevraždu, proto musel vyhledat pomoc psychiatra.

Advokát poškozeného muže Václav Polomis. | Video: Deník/Milan Kilián

Podle svého obhájce Václava Polomise si následky pravděpodobně ponese do konce života a jeho zařazení do běžného života je takřka nemožné. „Zůstanou mu po zbytek života jizvy na břiše, které mu tento nepříjemný zážitek budou nadále připomínat, a taktéž zhoršená fyzická kondice. Žalobce s ohledem na uvedené trpí reaktivní depresivní poruchou, která se projevila změnou nálady spjatou se ztrátou zájmů a radosti. Žalobce bývá často smutný, bez energie, odkládá jakoukoli činnost, dokonce ztratil chuť k životu, sexu, jídlu, v průběhu dne je unavený a spíše jen polehává, přesto ale v noci špatně spí, přes den je pak vyčerpaný, trpí bolestmi hlavy a bolestí na hrudi,“ informoval Polomis.

Jeho klient považuje za odpovídající odškodné částku minimálně tři miliony korun, což zahrnuje bolestné, ztížení společenského uplatnění, náhradu za ztrátu na výdělku a náhradu skutečných výdajů. Nemocnice mu vyplatila 1,1 milionu, zbytku, tedy 1,9 milionu, se proto domáhá žalobou.

U soudu byl slyšen znalec Robert Gürlich, profesor z nemocnice Královské Vinohrady, jenž uvedl, že zdravotní problémy poškozeného byly jednoznačně způsobeny tím, že mu při operaci byla v břiše zapomenuta rouška.

Soudkyně Kateřina Martincová oběma stranám sdělila, že v republice soudy řešily již 68 případů ponechání předmětu v těle, včetně roušky, a judikatura je tak poměrně bohatá. Obě strany se snažila vést ke smíru. P. H. s tím souhlasil, byl ochoten jít i na nižší částku, než je požadovaná v žalobě, ale právní zástupkyně nemocnice uvedla, že je vázána stanoviskem vedlejšího účastníka řízení, jímž je pojišťovna.

Jednání bude pokračovat v září.