Vždy usměvavá, nejlepší doktorka, úžasný člověk, opravdu dětská lékařka, děti ji milovaly… tak bývalí dětští pacienti, rodiče a další lidé z Větřní a okolí vzpomínají na „svou“ paní doktorku, Jaroslavu Vaníčkovou, která minulý týden v pátek zahynula při tragické nehodě u Holkova. A před ordinaci nosí svíčky, květiny, srdíčka a přáníčka a alespoň symbolicky jí dávají poslední sbohem. Pohřeb bude v pátek.

Při nehodě tragicky zahynula MUDr. Jaroslava Vaníčková, pediatrička, která působila ve Větřní. | Foto: Se souhlasem rodiny

S lékařkou, které pod rukama za její více než třicetiletou praxi ve Větřní prošly stovky a stovky dětí, se loučí i na sociálních sítích. „Byla to nejlepší doktora, člověk v ní měl důvěru ve všem. Je nám to moc líto, upřímnou soustrast rodině,“ vzpomíná například Denisa Kotlárová.

Nejen lidé z Větřní se po tragédii loučí s lékařkou Jaroslavou Vaníčkovou

František Wertheim zase píše, že to s malými pacienty uměla. „Znal jsem paní doktorku, byla opravdu dětská lékařka. Uměla to s dětmi a ty ji milovaly. Je mi to moc líto…“

Monika Glykner připomněla, že k ní do ordinace chodila už jako dítě. „Byla naprosto skvělá, a i když jsem ji potkala v dospělosti, tak mi přišlo, že je stále stejná. Za těch dvacet se let vůbec nezměnila.“

Zdroj: Se souhlasem rodiny.

Poslední sbohem lékařce Jaroslavě Vaníčkové můžete dát v pátek ve 13 hodin v Českých Budějovicích na tamním hřbitově sv. Otýlie.