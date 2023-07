K období prázdnin patří v Lenoře tradičně i vůně čerstvého chleba z místní pece. Právě ten tu voněl v sobotu 22. července, kdy se v Lenoře konaly Slavnosti chleba 2023. Nechyběla ani soutěž o nejlepší chléb a guláš, ale připravený byl i bohatý kulturní a zábavný program.

Slavnosti chleba přinesly lidem nejen mnoho dobrot, ale i zábavy. | Foto: Ladislav Beran

Kulturní program zahájily mažoretky STARLETTE z Českých Budějovic, které navodily příjemnou atmosféru a jejich vystoupení jak skupinové, tak sólové nadchlo a strhlo ke skandovanému potlesku. Pak už náves patřila dechové hudbě Pepovanka, kterou tvořili hudebníci napříč okresem, jejich vystoupení bylo velmi pěkné a závěrečná směs písní od skupiny ABBA byla ukázkou, že nejen klasické polky, valčíky, či tango, ale i moderna jim není cizí. Odpoledne jej vystřídal Maxa Band a večer patřil Radimu Flenderovi s kapelou.

Na své si určitě přišly i děti, pro které byl připravený skákací hrd, tvořivé dílny a mnoho her a zábavy. Nechybělo ani divadelní představení. Lidé si mohli projít řemeslný jarmark a rozhodně nebyli o žízni ani hladu. Součástí akce byla také soutěž o Chléb roku 2023 a nechyběl tradiční souboj o nejlepší guláš.

Mnoho lidí přilákala vůně, která se linula z pece a vábila k ochutnání nejen chleba, ale i sladkých koláčků a jiných dobrot, jako jsou houstičky a česnekové placky. Letošní Slavnosti chleba v Lenoře se vydařily a mezi lidmi vládla spokojenost.

Pečení chleba v Lenoře

● Jediná dochovaná samostatně stojící pec v Lenoře, byla postavena v roce 1837 a původně sloužila pro pečení chleba pro více rodin, které si nemohly dovolit mít a provozovat pec vlastní. Dnes je pec kulturní památkou a je opět pravidelně využívána k potěšení všech, kdo mají rádi tradice a poctivý chléb.



● Pec je od brzkého rána roztápěna dřevem a po dosažení požadované teploty je vymetena od popela. V rozehřáté peci se peče tradičním způsobem chléb, pšenično-žitný, bez konzervačních přípravků, zadělávaný podle více než sto let staré receptury, zvané „celý kvas“. To znamená, že do kvasu se dává všechna voda najednou a později, při zadělávání těsta, se již žádná voda nepřidává. Kromě chleba pečeme i housky, česnekové placky a dalamánky.



● Ve významných časech roku se v Lenoře peče i sváteční pečivo. O Velikonocích to jsou beránky a mazance, na Vánoce zase vánočky.



● Ukázkové pečení pro veřejnost se koná obvykle poslední sobotu v měsíci od dubna do prosince. Čerstvé pečivo vydáváme k ochutnání v čase od 10 do 14 hodin.