Kájov - Lesy patří do života Radka Kordače už od dětství. Dal jim přednost před fotografováním.

Radek Kordač měl blízký vztah k lesům už odmalička. | Foto: DENÍK/Václav Votruba

Lesní říše byla už od dětských let vášní Radka Kordače, který momentálně bydlí v Kájově. Z koníčka se postupně stala práce. Dnes pracuje jako správce Lesní správy Český Krumlov Lesů ČR.

Co vás k této profesi přivedlo?

V podstatě jsem se k ní dostal díky mému otci. Jelikož také dělal v lese, pohyboval jsem se v tomto prostředí už odmala. V deváté třídě jsem pak přemýšlel, zda jít na lesnickou školu, nebo na fotografa. Vybral jsem si nakonec první variantu. Ale fotografování mi zůstalo dodnes. Je to můj koníček. Stejně jako myslivost. Největším koníčkem je ale samozřejmě rodina.

Fotografování je pouze vaše soukromá záležitost, nebo své snímky někde prezentujete? Snažíte se přiučit něčemu novému?

Fotografuji sám pro sebe. Občas něco pošlu do soutěží. Nedávno jsem se zúčastnil workshopu Rostislava Stacha, což je jeden z nejlepších fotografů přírody. To mi opravdu hodně dalo.

Řada amatérských fotografů naráží na finanční problém. Kvalitní fotoaparát není nejlevnější…

To je pravda. Také bych si představoval lepší přístroj. Vloni jsem si pořídil zrcadlovku, takže vybavení trošku lepší je, ale stále mám co zdokonalovat. Například na fotografování zvěře to chce lepší techniku. Člověk musí vyrazit třeba večer za šera a na to je potřeba velký světelný objektiv.

Takže vás fotoaparát doprovází při každé cestě do lesa?

Snažím se ho mít vždycky u sebe.

Nastoupil jste tedy na střední lesnickou školu. Co bylo dál?

Šel jsem na lesnickou fakultu do Brna. Po škole jsem pak putoval do jižních Čech. Skončil jsem ve Vyšším Brodě. Nejsem odsud, pocházím z Roudnice nad Labem.

Proč jste se rozhodl pro jižní Čechy?

Otec sloužil v Krušných Horách a ty byly tehdy hodně postižené exhalacemi. Lesní prostředí je tam úplně jiné, než na jaké jsme zvyklí tady. Během studia jsem například poznal i Krkonoše, ale tam bylo moc lidí, což mi nevyhovovalo. Nakonec mi v podstatě zbývala jen Šumava. (smích) Že jsem skončil ve Vyšším Brodě, byla jen pouhá náhoda.

Bylo těžké se odstěhovat od rodiny tak daleko?

Ani ne. V patnácti jsem odešel na internát, takže jsem byl už zvyklý.

Trávíte v lese hodně času?

Záleží na ročním období. V každém případě vyhledávám les i mimo své pracovní povinnosti. Jak jsem už zmínil, myslivost je mým koníčkem. Dost času ale trávím i se svojí rodinou. Naučil jsem se to malinko rozdělit. Na konci ledna vyčistím flintu a bezpečně ji uložím. Do dubna navštěvuji les jen kvůli tomu, abych nakrmil zvěř. Musím se ale přiznat, že už v dubnu se do lesa zase těším. (smích)

Čím si vás lesní prostředí tak získalo?

Asi tím, že jsem se v něm odmalička pohyboval. Je to úžasné prostředí, které se neustále mění. Speciálně v jižních Čechách je to paráda. Pokud tedy pominu některé části Šumavy, kde je to spíše depresivní. V lese nacházím perfektní relax.

Jaké chování lidí vás dokáže v lese nejvíce rozčílit?

Někteří lidé se v lese skutečně nechovají jako lidé. Stačí se zaměřit na tak základní věc, jakou jsou odpadky. Někdo může navrhnout umístění odpadkových košů do lesů. Myslím si, že je to naprosto k ničemu. Někdo ty odpadky musí následně vynášet. Podle mě se dá práce využít jinak, než vynášením košů.

Jestliže si vezmu do lesa svačinu, tak nevidím důvod, proč bych si ten pytlík neodnesl zase zpátky. Jestliže do lesa umístíme odpadkové koše, stejně to lidé budou házet všude okolo. Stejně tak nechápu vyvážení odpadů do lesa. Vždyť v dnešní době existují sběrné dvory. Přesto nalezneme na Kleti například pračku. To jde mimo mé chápání.

Nelíbí se mi také chování některých cyklistů. Dnes je všude mnoho cyklostezek. Jsou cyklisté, kteří akceptují, že se po lesních komunikacích musí pohybovat technika sloužící k obhospodaření lesa. Jsou ale jedinci, kteří si myslí, že když je tam cyklostezka, tak že je to jen pro ně. Lidé by si měli do lesa jezdit odpočinout, ne se rozčilovat. No a kapitolou samo o sobě jsou také někteří houbaři, kteří by nejraději až k těm hřibům dojeli autem.

A co říkáte na čtyřkolky, o kterých se jeden čas docela dost mluvilo?

Je to jistě fenomén doby. Každý máme koníčky, ale bezcílné ježdění na čtyřkolkách příliš nechápu.

Které lokality na Českokrumlovsku máte nejraději? Jaká místa můžete lidem doporučit?

Naprosto úžasný kout je Pohoří na Šumavě. Jako druhou lokalitu bych vybral samotnou Kleť. No a pak oblast Borové, odkud je opravdu nádherný výhled do Křemežské kotliny.