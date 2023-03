Na to konto současný jednatel společnosti Miroslav Štoll na svou funkci rezignoval. Na webových stránkách oznámil: „Bylo mi nesmírnou ctí a potěšením, že jsem se mohl v uplynulých dvaceti letech podílet na péči o českokrumlovské lesy. Věřím, že dlouhodobé výsledky mé práce hovoří o tom, že jsem tak činil svědomitě a s úctou k lesu, který založili naši předkové. Děkuji za důvěru i spolupráci. Věřím, že i nová koncepce, kterou připravuje vedení města Český Krumlov, zajistí lesu takovou péči, abychom ho beze studu mohli předat budoucím generacím.“ Proč se tak rozhodl, si nechává pro sebe. „Nechci to více komentovat,“ sdělil Miroslav Štoll Českokrumlovskému deníku.

Jeho odchod ale nenechává lhostejným bývalého dlouholetého jednatele a ředitele společnosti Bedřicha Navrátila, který stál u zrodu společnosti a Miroslava Štolla jako svého nástupce plně doporučil. „Když jsem po více než dvaceti letech odcházel do důchodu, tehdejší starosta Carda a místostarosta Hermann mě přemlouvali, abych ještě zůstal, protože firma dobře funguje a prosperuje. Odmítl jsem s tím, že tu práci mám sice jako hobby, ale ubíjí mě to politikaření kolem,“ sdělil mimo jiné Bedřich Navrátil v otevřeném dopise, který zaslal starostovi. „A to se děje právě nyní. Nevím, komu nasloucháte, zdali neúspěšnému účastníku výběrového řízení na jednatele a ředitele firmy Lesy města Český Krumlov? Nehodlám současné vedení firmy nijak obhajovat, tito lidé to dokážou sami, svou prací a svými výsledky. Jednu radu si však neodpustím. Nehleďte na lesy, jako na pouhou továrnu na dřevo a tím na peníze! V nich lesáci nikdy nehospodařili systémem po nás potopa. V tomto směru byli vždy konzervativní a v permanentním střetu s politiky, protože lesáci svěřené lesy pěstovali pro další generace, kdy věděli, že z výsledků jejich práce budou mít užitek až jejich vnuci, kteří si na své předky často ani nevzpomenou.“

Starosta Alexandr Nogrády Bedřicha Navrátila pozval na setkání, kde si svá stanoviska a pohled na věc vyjasňovali. Ke vzájemné shodě ale nedošli. „Lesy města Český Krumlov mají velké obraty, spravují velký majetek,“ vysvětloval Alexandr Nogrády Deníku, co vedení města ke změnám ve společnosti vede. „Doteď měla tato společnost pouze jediného jednatele a žádnou dozorčí radu. My to chceme dát do pořádku, takže společnost budou řídit dva jednatelé a dozorčí rada. Bude tedy vedena tak, jak to správně má být a stejně, jako všechny ostatní městské společnosti. Českokrumlovský rozvojový fond má čtyři jednatele a dozorčí radu, Služby města rovněž. Pouze Lesy města toto uspořádání neměly.“

V současnosti až do 28. dubna v čele Lesů města Český Krumlov působí Miroslav Štoll. A městský úřad připravuje vyhlášení výběrového řízení na nového výkonného jednatele. „Na dočasnou dobu jsme jmenovali druhým jednatelem pana ing. Zajíčka, aby si mohli s panem Štollem předat informace pro případ, že nový jednatel nebude moct hned nastoupit. A pak tyto informace dočasný jednatel zase předá dál,“ sdělil starosta Alexandr Nogrády. „Nyní tedy bude výběrové řízení na odborného jednatele, který bude dělat lesního hospodáře. A jako druhý jednatel bude vybrán člověk, který bude mít bližší vazbu na vedení města, aby komunikace mezi Lesy a městem byla bližší. Kdo budou noví jednatelé, v této chvíli nikdo neví. Předpokládám, že v příštím týdnu úřad výběrové řízení připraví, aby mohlo být zveřejněno. Uvidíme, kdo se přihlásí. Neříkám, že v dosavadním vedení společnosti bylo něco špatně, ale platí: víc hlav víc ví. Ta změna je žádoucí a v zájmu občanů města.“