Vladimír Majer dnes 18:49

Od pondělí 19. srpna do pátku 23. srpna bude v Horních Rakousích letecké cvičení spolkové armády. Dvě letadla a dva vrtulníky budou startovat z Hörschingu a Zeltwegu, cvičení jsou naplánována do blízkosti cvičiště Allentsteig do horního Mühlviertlu.