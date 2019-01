Českokrumlovsko - Posezení u dobrého filmu před velkým plátnem v přírodě už může být minulostí.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík

Ačkoliv v celé republice letní kina zmírají, na Českokrumlovsku budou fungovat i nadále. Alespoň tedy v letošním roce. Jaká bude jejich další budoucnost, je ale nyní nejisté. Vše záleží na zájmu diváků.

„Popravdě to vidím tak, že to bude jedna z posledních sezon,“ řekl v pondělí provozovatel českokrumlovského letního kina Jan Jiřička. „Provoz je silně prodělečný. Ještě to ale letos zkusíme.“

Také budoucnost hornoplánského kina je na hraně, jak zmínil ředitel Kulturního a informačního centra Horní Planá Luděk Štěpánek.

„Pro letošní rok je ještě zachráněna. Největším problémem je pořizování pirátských kopií filmů. Stává se, že při premiéře slyšíte v davu – já už to mám na DVD,“ povzdychl si Luděk Štěpánek.

Roční dotace od města na hornoplánské kino se pohybuje zhruba ve výši 25 tisíc korun. V roce minulém na kino z městské pokladny padlo 70 tisíc korun, za což ale mohla investice do nového plotu.

„Letní kino má pro mě nenahraditelnou atmosféru, diváckou kulisu a v našem případě i kulisu přírody,“ řekl Štěpánek.

Hornoplánské letní kino odehrálo během loňských letních prázdnin 34 titulů. „Všechny filmy byly premiérami roku 2009. Největší návštěvnosti se těší české filmy a animované pohádky. Do dramaturgie také zařazujeme po pečlivém výběru několik titulů zahraniční provenience v původním znění. Celkově přišlo 1072 návštěvníků. Osmkrát se nehrálo pro špatné počasí,“ řekl Luděk Štěpánek.

Na návštěvnost si nemůže stěžovat letního kino v Černé v Pošumaví. „Máme zkušenost, že jsme třetí nejnavštěvovanější letní kino v jižních Čechách. I letos samozřejmě budeme fungovat, právě hledáme program,“ řekl provozovatel Vladimír Rolčík.

Jenomže i přes úspěchy je další budoucnost tamního kina nejasná. „Přechází se na digitalizaci, což je problém. Jsou to miliónové investice. Musíme tedy promítat to, co je na filmových pásech. Jenomže výběr je stále menší. Zatím tedy nevíme, jak to pak bude,“ řekl Rolčík.