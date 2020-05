Většinou se ale večer museli vrátit zpátky do svých domovů, pokud nespali v karavanu nebo ve vlastním. Hotely, penziony a kempy se totiž otevřou až za dva týdny, v pondělí 25. května, nulu do tržeb si tak ubytovatelé připíšou ještě po další dva víkendy.

Horní patro centrálního parkoviště na Lipně, vyhrazené pro karavany, bylo od pátku až do neděle nacpané k prasknutí, v kempech museli odmítat zájemce o přespání. Jako třeba v Černé v Pošumaví, v kempu Villa Bohemia, kde mají všechno připraveno a už jen čekají na to, až budou smět otevřít. „Na víkend by už přijela fůra lidí, dokonce se i ptali, ale museli jsme je posílat pryč, byť jsme s přípravami hotoví a kemping je nachystaný,“ posteskl si provozovatel kempu Jiří Mühlbauer. „Objednávek na chatky na létu už máme spoustu, stanová místa neřešíme, to záleží hlavně na počasí.“

Ve frymburském hotelu Maxant otvírají v pátek 29. května, zatím mají obsazený jeden pokoj. „Ještě čekáme, jestli si to ta rodina nerozmyslí. Další hosté pak najíždějí kolem 6. června, červenec se už teď plní krásně, přibývají i rezervace i na srpen a září,“ shrnula situaci majitelka hotelu Vladislava Semšová.

Na Modříně se tento týden budou stavět jurty, vybavovat zařízením se budou i velké stany pro rodiny. „Rezervace jsme spustili před čtrnácti dny, tedy ve chvíli, kdy bylo jasné, kdy se bude otvírat, a zájem lidí byl opravdu velký,“ říká Jiří Falout, ředitel marketingu Lipno Servisu. „Máme sto šedesát míst s přípojkami elektřiny a vody, na karavany nebo velké stany, další desítky míst jsou na malé stany. Pokud by někdo chtěl jurtu nebo vybavený stan, měl by si pospíšit.“ Na Modříně mají vlastní rezervační systém, webová stránka lipno.info ale využívá služeb bookingu. „Rezervace se teď daly do pohybu i tam,“ hodnotí Jiří Falout. „Ze začátku chodila jedna dvě, ale za poslední týden přibývají - a týká se to celého Lipna.“ Odhaduje, že služeb serveru booking.com využívá 90 procent lipenských ubytovatelů.

Mimo tento nadnárodní rezervační systém je lipenská Loděnice s několika apartmány pro rodinnou dovolenou. „Přišli jsme o celé jedno čtvrtletí. Na léto ale máme plně obsazeno už od minulého roku, jako v jiných letech. Máme jen českou klientelu, což je výhoda. U nás si lidi drží rezervace v naději, že budou moct přijet,“ hodnotí Zdeněk Zídek, společník této společnosti s r. o. a také starosta Lipna nad Vltavou, s tím, že podle něj bude léto na Lipně jako každé jiné, pokud se protipandemická opatření teď v květnu opravdu uvolní. „Dá se to ještě dohnat. Já jsem optimista.“

Ztráty počítají i tam, kde jim příjmy přinášejí klienti ze zahraničí. „Tato mimosezóna bývá hlavně o tom, že na svátky jezdí Češi, ale na běžné víkendy i v týdnu sem jezdí hodně Rakušanů a Němců. Holanďani, kteří teď mají svátky, by tu už v tuto dobu byli také,“ dodává Jiří Falout. „Kemp přišel i o všechny rybáře, naše i z ciziny. A z ciziny už by jezdili i penzisti, kteří v karavanech od jara do podzimu kočují po Evropě.“

Na Lipensko teď nejezdí ani školy, na týdenní pobyty ani na jednodenní výlety. „Jejich sezóna začíná v květnu a vrcholí v červnu, na Lipno jezdí i týdenní školní pobyty spojené s plaveckým výcvikem a sportovními aktivitami.“