Parní vlaky pojedou nádhernou šumavskou krajinou vás provezou o víkendech 6. a 7., 13. a 14. července a v sobotu 20. července. Nenechte si ujít zážitek z jízdy historickými vlaky v čele s parní lokomotivou 354.195 Všudybylkou. Vozit se je možné z Volar na Nové Údolí a Černou v Pošumaví nebo z Volar přes Lenoru až do Vimperka. V sobotu 6. července zajedou do Nového Údolí a navštíví i Stožec, Novou Pec, Horní Planou, Černou v Pošumaví, Lenoru, Kubovu Huť i Vimperk. „Je nám ctí, že jsme mohli drobným dílem ke konání těchto jízd přispět,“ zve milovníky železnice Pavel Kosmata, předseda spolku Pošumavská jižní dráha, který spravuje nejkratší mezinárodní železnici na světě z českého Nového Údolí do německého Haidmühle. Lokomotiva Všudybylka z Muzea Českých drah v Lužné za sebou táhne muzejní vagóny s klasickými dřevěnými sedačkami, stahovacími okny a dokonce i s otevřeným vyhlídkovým vozem. Jeden vagón slouží jako bufetový vůz s nabídkou točeného piva, občerstvení a nealkoholických nápojů.

Šumavské léto s párou na Volarsku je jednou z největších nostalgických akcí v České republice a koná se bez přerušení více než dvacet let. Všudybylka se vydá do srdce Národního parku Šumava. Cestou na bavorskou hranici v Novém Údolí bude k vidění rašeliniště Mrtvý Luh a ze stanice Černý Kříž pak vlak bude sledovat kamenitý tok Studené Vltavy. V Novém Údolí můžete navštívit výstavu pohádkových bytostí „Klostermannova Šumava“ a muzeum bývalé osady Nové Údolí v historickém železničním vagónu. Děti pobaví jízdy drezínou přes hranice a zpět. Ve stejný den jede Všudybylka na břeh Lipen, do Černé v Pošumaví. Vlak zastaví i v podhorských turistických centrech Nová Pec a Horní Planá.

close info Zdroj: Šumavské léto s párou zoom_in Jízdní řády historických parních vlaků.