S výnosem rybníka Dolanského v Boleticích dokonce nadmíru. „A to jak s počasím, tak s produkcí,“ potvrdil Michal Frnoch, ředitel hornoplánské divize Vojenských lesů a statků. Rybník Dolanský rybáři stejně jako rybník Olšinu loví vždy jednou za dva roky, takže letos byl na řadě Dolanský. Jeho výlov se odehrál 28. října.

„Splnili jsme plán, který jsme si předsevzali,“ byl spokojen Michal Frnoch. „Vylovili jsme bezmála 130 metráků kapra. Prováděli jsme ale i nějaké letní odlovy, takže celková produkce z toho rybníka činila zhruba 160 metráků. V létě jsme v rybníku dělali kontrolní odlovy tak, abychom kapra měli neustále v nabídce na sádkách.“

Kromě kapra rybáři z Dolanského rybníka vytahali amura a v řádu metráků také dravou rybu, jako jsou štika a candát. Rybáři se při výlovu pozdravili i s jejich putovním bílým sumcem, se kterým zacházeli obzvláště opatrně. Letošní tržní ryba je tedy především z Dolanského rybníka, výlovy ostatních rybníků se týkaly především rybí násady určené pro rybníky Dolanský a Olšinu.

Tržní ryby z výlovu můžete nyní získat na sádkách ve Chvalšinách. „Kapr je k mání kilo za 90 korun, za stejnou cenu jsme prodávali kapra při výlovu na hrázi,“ sdělil Michal Frnoch. „Na sádkách jsou k dispozici také amur i dravá ryba, která o jednotky korun zdražila.“

Prodejní doba je ve všední den od 7 do 15 hodin. V posledním týdnu před Vánoci ji rybáři prodlouží. Na sádkách podle přání ryby také vykuchají, filetují.“

Letošní výlov Dolanského rybníka u Boletic doprovázel program pro děti.Výlovy uzavřeli rovněž českokrumlovští sportovní rybáři. „Jako poslední jsme 6. listopadu lovili rybníky Sádecký a Vodotrysk," informoval hospodář Pavel Šťastný. „Letošní rok ohledně ryb hodnotíme jako průměrný. Zarybnění vod jsme splnili, někde i překročili. Chov pstruha duhového na sádkách také dopadl dobře, takže do sportovního revíru putovalo 780 kilogramů. „Rozdělili jsme ho do pstruhových a mimopstruhových vod," řekl Pavel Šťastný. „Kapra bylo 4730 kilogramů celkem. Do revíru jsme vypustili 2500 kilogramů, zbytek kaprů je určený k reprodukci."