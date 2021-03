"Dovolím si odhadnout, že loni devadesát procent úrody třešní zničil mráz. Úroda jablek byla tak šedesátiprocentní a švestek zase bylo dost. Celkově tak hodnotíme loňskou sezonu jako dobrou,“ vysvětluje. Právě třešně kvetou a zrají jako první. „Stačí ale jen dva mrazivé dny a je po všem,“ říká Marie Gregorová. Jablka a švestky pro změnu zničí vytrvalé letní deště nebo kroupy.

Otázce, jakou odhaduje letošní úrodu se Marie Gregorová jen směje a říká, že představy sadařů mohou být různé. „Dokud to nemáte pod střechou, nemůžete odhadnout, jaká bude úroda,“ vysvětluje. A pokud si někdo myslí, že v zimě nemá ovocnář co dělat, je na omylu. Právě v zimě musí totiž zastřihovat stromy. Pokud mráz neklesne k mínus dvaceti, tak jsou Gregorovi v sadu denně. Mají to akorát, aby všechny stromky stihli ošetřit do jara, kdy zase začíná vápnění a hnojení.

„Loňskou úrodu ve skladech také neustále kontrolujeme a přebíráme,“ popisuje Marie Gregorová. Jejich rodinná firma totiž většinu výpěstků rovnou prodává spotřebitelům. „Ovoce u nás nezpracováváme. Lidé si navykli a jezdí si k nám pro čerstvé ovoce. Něco prodáme i velkým firmám a část zase zpracuje bratr mého manžela v moštárně,“ vysvětluje.

Podzim nebo jaro je také časem pro případné vysazení nových stromů. Většinou je to ale tak, že se revitalizuje celý sad. Což zase není tak časté, dokáže plodit krásné ovoce dvacet i více let. „Máme některé ze stromů i čtyřicetileté a plody z nich jsou skvělé,“ říká lhenická ovocnářka. Dodává ale, že takové stromy už dnes koupit není úplně možné. „Ty novější stromy sice plodí dřív, ale nevydrží tak dlouho,“ uzavírá Marie Gregorová ze Lhenic.