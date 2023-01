Prvnímu náporu voličů čelily napříkad dvě volební komise v Základní škole na Plešivci v Českém Krumlově. Již v pátek před 14. hodinou se před školou tvořila fronta čekajících. Odpoledne po otevření volebních místností mířili do volebních místností s obálkami v ruce především lidé v důchodovém věku.

Mezi prvními přišly i dvě kamarádky: "Já chodím pravidelně, byla jsem vždy i ve volební komisi. Tentokrát mě ale nepozvali," řekla jedna z nich. "My jsme spolu probírali každý den, komu dát hlas," shodovaly se tyto seniorky Blanka a Vlaďka. "Poslouchali jsme debaty s kandidáty. Nelíbilo se nám, že v některých televizích upřednostňovali ty tři nejnadějnější. V debatách si mohl člověk udělat obrázek, jaký který kandidát je. A jestli bychom bez ohledu na současné kandidáty uvítali jako prezidentku i ženu? Asi ne. Myslíme si, že funkci prezidenta by měl zastávat muž. Vzdělaný, nepotřísněný žádným kompromitujícím činem. V druhém kolem přijdeme k volbám zase. Pravda je, že trneme, jak volby dopadnou. Jsou to nervy."

Zdroj: Deník/ Zuzana Kyselová

Na otevření volebních místností okrsků číslo 13 a 14 čekal i třicetiletý Jaroslav Vávra. "K volbám chodím pravidelně a nevynechám ani druhé kolo. Letos je pro mě výběr kandidátů takový zvláštní, protože kandidát, kterého bych chtěl, nemá moc šancí se tam dostat. Tak musím dát hlas jinému, i když jsem ho neměl rád."

Ve volbách se vybírá z osmi kandidátů, dva s největším počtem hlasů postoupí do druhého kola, pokud někdo nezíská 50 procent a nevyhraje hned v prvním kole. Předehrou hlavního hlasování v pátek 13 ledna a v sobotu 14. ledna bylo hlasování na speciálních stanovištích, která byla připraven pro lidi v karanténě s koronavirem. V celém kraji to byla desítka lidí.