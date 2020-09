V Kaplici se budou stavět další ubytovny! Nese se poplašná zpráva mezi lidmi v Kaplici. Všichni jsou pobouřeni. Žádné další ubytovny, s jejichž obyvateli bývají problémy, nechtějí.

Jak je to doopravdy, mělo objasnit minulé zasedání zastupitelstva, kam přišli své záměry a projekt představit noví majitelé pozemku v Nových Domkách. Jako všechna města, i Kaplice potřebuje pro své obyvatele byty. Osmačtyřicet by jich chtěl postavit soukromý investor.

„Jedná se o soubor dvou bytových domů,“ pečlivě vysvětlovala Jaroslava Urbánková, jednatelka společnosti Ging, projektanta stavby, a jednatelka firmy JPR Staving, jež je investorem. „S tím budeme žádat o stavební povolení. Jedná se o dvakrát 24 bytových jednotek. Zejména jsou to byty 2+KK, i byty 1+KK.“

„Bytový dům má první podzemní podlaží a čtyři nadzemní podlaží. Ty dva bytové domy jsou spojené společnou zdí. Počítáme, že bychom je stavěli ve dvou etapách. Rozhodně to nejsou ubytovny. Vím, jaké je tu ovzduší, co se tu povídá a hrozně mě to mrzí. Protože od začátku, co jsem ten pozemek kupovala, jsem městu slíbila, že to žádná ubytovna nebude.“

Domy budou mít výtah, byty lodžie i zahrádky a místo na parkování. Uspořádání bytových jednotek umožňuje kdykoliv spojit místnosti tak, aby z nich vznikly větší byty. Domy jsou navrženy tak, aby byly pro obyvatele Kaplice cenově dostupné.

Investor i projektanti si uvědomují, že pozemek, který rozhodně není rovina, má složité geologické poměry a velmi agresivní spodní vodu, proto stavba bude založena na pilotech. Celý pozemek bude odvodněný. Také spolu s odborníky řešili dopravní obslužnost, která je v této lokalitě trochu problematická. Ale i s tím si dopravní inženýři poradili. Silnice navrženého řešení parametry oboustranného provozu splňuje, policie nemá námitek.

„Plně respektujeme územní plán,“ vysvětlovala Jaroslava Urbánková. „Ten pozemek je územním plánem určený k zástavbě, takže proč bychom tam něco takového nepostavili. Doufám, že vás dnes přesvědčím, že tu žádnou ubytovnu mít nebudete.“

Jenomže lidé bydlící v okolí budoucí stavby se přesvědčit nenechali. Zasypali Jaroslavu Urbánkovou a projektanta Eduarda Navaru smrští námitek a protiargumentů:

„Lidi se bojí, že je bude vyplavovat dešťová voda! Bude špatný odvod kanalizačních splašků! Kdo zajistí a zaručí, že v těch bytech nebudou bydlet lidé z pracovních agentur?! Nedaleko je lom – je třeba oslovit báňský úřad! Litujeme, že město nemá architekta, takto si tu dělá, kdo chce co chce! Ta komunikace není dělaná na dopravní zatížení, jaké tam bude! Přestěhovali jsme se tam do domků z paneláků, a teď nám mají takové domy vyrůst i tady? Ta stavba nerespektuje ostatní zástavbu! Chceme, aby město jednalo v zájmu stávajících obyvatel, ne těch budoucích. Víme, že Kaplice potřebuje byty, ale toto je strašně nešťastné místo!“

„Investoři a projektanti postupují podle všech regulí, norem a územního plánu,“ říká k tomu starosta Kaplice Pavel Talíř. „Přišli pouze představit svůj návrh a plány, aby se v Kaplici vědělo, co tam chystají. Problém je, že lidé hájí jen své zájmy a nevidí Kaplici jako celek.“

Mimořádné zastupitelstvo se kvůli této problematice sejde ve středu od 15 hodin v sále kulturního domu.