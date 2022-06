Zemědělec Petr Nouza začal v Dolní Pěně pěstovat jahody už v roce 2000. V současné době si u něj lidé mohou natrhat ovoce na ploše tři a půl hektaru. Jahodová plantáž si ale vyžaduje každodenní péči. „Pletí plevele je asi nejnáročnější práce. V současné době tu máme dvanáct pracovníků, kteří jsou mezi řádky denně a jahody čistí od rostlin, které tam nemají co dělat. Plevel navíc neustále dorůstá,“ posteskl si majitel plantáže Petr Nouza. Jednotlivé jahodové řádky jsou zároveň proložené slámou, která částečně tlumí plevel a plody díky ní zůstávají v čistotě.

Na plantáži v Dolní Pěně od jejího vzniku vyzkoušeli už řadu odrůd jahod, nakonec se nejvíce osvědčila rostlina s názvem Dar Select. „Je to francouzská odrůda raná, což u nás potřebujeme, protože jsme jahodárna asi 500 metrů nad mořem a začínáme se samosběry později než ostatní. Lidé tuto odrůdu jahod preferují chuťově i kvalitativně, protože po utržení dlouho vydrží,“ poznamenal majitel plantáže. Letošní úroda je ale podle něj slabší. „Letošní jaro bylo takové, že se střídaly vysoké teploty s nízkými, řada rostlin nám proto vymrzla a zašla. Jahody jsou řidší, což je na první pohled vidět. Proto bude letošní sklizeň jahod nižší,“ konstatoval Petr Nouza s tím, že přírodu těžko ovlivní.

Dva až tři samosběry do týdne

V Dolní Pěně mívali dříve pro sběrače jahod otevřeno denně, teď tu vyhlašují průměrně dva, někdy i tři samosběry týdně. Hlavním důvodem je, aby zvládli uspokojit všechny zákazníky a jahod byl dostatek. „Lidé musí sledovat naše internetové a facebookové stránky nebo si zavolat na záznamník informační linky 384 388 289. Většinou dáváme vědět těsně před zahájením sběru, záleží, jak rychle jahody dozrají. Nejvíce lidí přijede vždy na první samosběry, postupně s dovolenými ale zájem upadá,“ vysvětlil zemědělec.

Po příjezdu na plantáž dostane každý návštěvník přidělený jahodový řádek, který si sám vysbírá. „Víme, že ne všechny řádky jsou stejné, někde je méně jahod a lidé by si měli v případě nespokojenosti říci obsluze o jiný řádek a ne skákat k sousedovi. Tak jednou ročně se stane i to, že se ženy o jahodové řádky poperou,“ doplnil s úsměvem Petr Nouza. Lidé by podle něj měli jahody trhat i se zelenými lístky, které jsou na vrcholu plodu, aby se příliš nepomačkaly a déle vydržely.

Stoupající náklady dolehly také na majitele jahodových plantáží a většina jich musela podražit. Za kilogram jahod při samosběru v Dolní Pěně letos zaplatíte 80 korun, což je o desetikorunu více než loni. Samosběry tu potrvají přibližně měsíc.