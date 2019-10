Deratizátoři provedli pravidelné ošetření veřejných ploch a sítí ve městě proti množení potkanů. A opět museli upozornit vedení města, že zejména na sídlištích lidé hlodavce krmí.

„Nedělejte to,“ apeluje na občany místostarosta Velešína Jiří Růžička. „Lidé totiž krmí kočky a ptáky, dávají jim jídlo pod stromy, nejčastěji na plastová víčka od nanukového dortu. Jenomže tím krmí především potkany, které je pak možné na sídlištích spatřit i venku.“

Deratizátoři ve městě kladou nástrahy pravidelně pět až šestkrát do roka.

„My se staráme o veřejné plochy, ale lidé by neměli zapomínat na to, že se podobně mají starat o vnitřek domů, kde bydlí,“ upozorňuje Jiří Růžička. Potkani se totiž pohybují v teplovodech či snadno vlezou do šachet paneláků. Ve Velešíně se potkani nejvíce zdržují v dolní části Sídliště.