Dar jako poděkování v podobě občerstvení ke kávě pracovníkům interny, kde je zařízena covidová jednotka, předali ve čtvrtek zástupci obyvatel Zubčic. Lidé ze Zubčic tak poslali svůj dar do nemocnice již podruhé. „Do sbírky během Vánoc mohli lidé ze Zubčic přinášet své věci do sbírky k nám domů,“ řekl František Talíř, který je rovněž jedním z náměstků hejtmana Jihočeského kraje. „Sbírku jsme pořádali v kooperaci s pastoračním střediskem Biskupství českobudějovického, které organizuje podobné sbírky i v jiných jihočeských regionech. Lidé nosili věci i ke mně na krajský úřad pro budějovickou nemocnici, čili sběrných míst je hodně.“

Dar od rodiny Talířovy, která zastupovala Zubčice, převzala vrchní sestra interního oddělení Martina Krejčová. „Je to od lidí strašně milé,“ děkovala. „Dárky nám přinášejí i jiní, například zástupci firem. Vůbec si na nezájem lidí nemůžeme stěžovat. Třeba Klub seniorek ve Větřní nám před Vánoci napekl cukroví, připravil pohoštění. Je to velmi příjemné, děvčata jsou ráda, že si na ně i nyní, kdy covid dál pokračuje, lidé vzpomenou, že jim práce kolem nakažených neskončila.“

Sestřiček v českokrumlovské nemocnici je sice méně, než by bylo třeba, ale ty, co zůstávají, pracují velmi spolehlivě a obětavě. „Covidová doba ukázala, že kolektiv sestřiček vydrží hodně,“ považuje si vrchní sestra. „Loni na podzim jsem si kolikrát říkala, když jsem vstupovala na oddělení: Snad mi děvčata neutečou, snad vydrží. Sestřičky byly opravdu velmi obětavé, nezůstávaly doma ani kvůli ošetřování člena rodiny. Jak jen mohly a ještě to zvládaly, tak do práce šly. V současnosti už je to jiné, zvykáme si, že je to chleba, který nás čeká a nemine, musíme se s mířit s tím, že to covidové nebezpečí jen tak nezmizí. Jenom by sestřiček mohlo být víc, aby si mohly odpočinout.“

Pomoc nemocnici ale nabízejí i dobrovolníci, na které se nemocnice může obrátit, až to bude potřebovat. Českokrumlovská nemocnice má aktuálně v péči jedenáct pacientů s covidem a dva jsou hospitalizováni na ARO, což je nejnižší číslo za poslední dlouhou dobu. „Momentálně počet pacientů sice klesl, ale situace se každý den mění,“ dodala Martina Krejčová. To dokládá fakt, že v pátek 31.12. v poledne už jich bylo sedmnáct.

Do zubčické sbírky se tradičně zapojily i děti. „Děti to hodně zajímá,“ řekla Štěpánka Talířová, krumlovská vikariátní katechetka. „Řekla bych, že ta těžké doba prohloubila jejich uvažování, děti si více váží pomoci zdravotníků a veškeré jiné pomoci. Vidím na dětech, že skutečně hledají smysl věcí, smysl života a pomoci. To je jeden z mála pozitivních vlivů, které covidová doba přináší.“

