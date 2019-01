Českokrumlovsko – Své zesnulé příbuzné navštěvují v těchto dnech na hřbitovech davy lidí. Dnešní svátek Památky zesnulých nenechává v klidu ani ty, kteří se jinak hřbitovům spíše vyhýbají. Hroby se tedy noří do záplavy barevných květin. Ale opravdu všechny?

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK

Jak to například vypadá u hromadných hrobů v regionu? Zapálí u nich někdo svíčky? Ne, vládne zde klid, stejně jako kdykoliv jindy. Na tady odpočívající válečné oběti nyní vzpomene málokdo.

„K našemu hromadnému hrobu chodí lidé spíše nahodile, ale to platí po celý rok. O Dušičkách jsem nevypozoroval, že by jich sem mířilo více než jindy," míní starosta Omlenice Karel Holub. V omlenickém hrobu leží oběti transportu, který směřoval 25. ledna roku 1945 z polské Osvětimi do rakouského Mauthausenu. Pro přeplněnost tohoto koncentračního tábora byli vězni posláni zpátky, což mnozí nevydrželi.

V hrobu je uloženo 63 lidí převážně belgické, holandské či polské národnosti. Bohužel, omlenický hromadný hrob lidi nepřitahuje ani při příležitosti různých výročí. Obec se proto rozhodla ukončit tradiční pietní akty, které se zde konaly v květnu. „Chodily už s námi jen dvě místní babičky. Veřejnost zkrátka nejevila zájem," řekl Karel Holub.

Podobná situace je i v Netřebicích, kde v hromadném hrobě transportu smrti leží 44 lidí. Sem ale lidé alespoň přicházejí 8. května, aby se zúčastnili pietního aktu.

„Letos nás tu bylo zhruba padesát. Přišli lidé z Kaplice Nádraží či Velešína. Bylo to moc pěkné," zavzpomínal netřebický starosta Jiří Opekar. „O Dušičkách tu ale zvýšený pohyb není. Během roku k hrobu zavítá několik jednotlivců, a to například z Kaplice Nádraží. "

Místo přesto o návštěvníky nouzi nemá, i když o takové, jaké by lidi, co zde pohřbili mrtvé, nenapadli ani v nejbujnější fantazii. Podle starosty se sem před nežádoucími zraky zajíždějí ukrýt posádky aut, jež u E 55 naložily děvčata nabízející sexuální služby. A nad tím, jak je jejich počínání nevhodné na tak pietním místě, se očividně nermoutí.

Na své padlé vojáky ale obyvatelé Českokrumlovska o Dušičkách nezapomínají. I pomníky se jmény padlých vojínů, jejichž jména prozrazují příbuznost s tamními žijícími rodinami, ukazují novou výzdobu.

Například v Dolním Třeboníně lidé u pomníku obětí první světové války svíčky zapalují a nosí sem květiny. Podobné je to i v jiných obcích. „Stále jsou tu potomci těchto padlých. Svíčky zapalují, květiny pokládají, takto by to mělo být všude," míní starosta Dolního Třebonína Pavel Ševčík.

Obyvatelé regionu ale na hřbitovech u příležitosti Památky zesnulých vzpomínají také na osobnosti, které se vryly do jejich duší a paměti. Například na bývalé faráře.

„V Omlenici jsme se dnes modlili za kněze, který dříve na této farnosti působil," přitakal včera dopoledne kaplický farář Pavel Šimák. „Lidé si tedy na kněží pamatují a vzpomínají na ně."

Během Dušiček se konají mše svaté spojené s modlením na hřbitovech. Například dnes se lidé budou modlit od 15 hodin v Rožmitále na Šumavě, v neděli ve stejný čas v Kaplici a o dvě hodiny později v Blansku.