Obyvatelé Plešivce sice bez prodejen potravin a jiného zboží nejsou, ve čtvrti jsou dvě samoobsluhy kaplické Jednoty, z toho ta dolní nově zrekonstruovaná a zmodernizovaná, ale za větším sortimentem se musejí vydávat autobusy nebo automobily na druhý konec města, do velké prodejní zóny v Domoradicích. Proto se nemohou dočkat, až se nabídka zboží přímo na Plešivci zlepší vybudováním dlouho očekávané prodejny Penny marketu na místě, kde stávala historická Pachnerova papírna.

Stavbu se zájmem chodí pozorovat Pavel Homolka z Plešivce. „Jsem rád, že tu bude. Bydlím odtud kousek. A v prodejně Jednoty je to drahé. Sleduju, jak pokračují, protože jsem celý život dělal na stavbě. Pozoruji, jak to tu chodí, jak to dělají…“

Jestli na Plešivci nová prodejna vznikne nebo ne, nijak neřeší Zdeněk Čurda, který na Plešivec zavítal, ale bydlí na Horní Bráně. „Vznikne tak druhá prodejna Penny marketu v Krumlově. Tady kromě Jednoty asi nic není, tak myslím, proč ne, alespoň bude ta prázdná plocha nějak využitá. Já nakupuji nahoře v domoradické zóně.“

Stavba Penny marketu v ulici 5. května začala v září. První zákazníky by měl přivítat v příštím roce, patrně v létě. Bude to širokosortimentní prodejna potravin s tisícem metrů čtverečních prodejních a skladovacích ploch. Bude modernější, takže před paletovým prodejem upřednostní klasický regálový systém, který je momentálně trendem v moderních maloobchodních prodejnách. Vzhled budovy investor předem konzultoval s památkovou péčí a městským architektem. „Na budově bude sedlová střecha, která budovu vizuálně rozčlení a bude působit estetičtěji,“ dodal Miroslav Reitinger z Českokrumlovského rozvojového fondu (ČKRF), který tyto městské pozemky prodal developerovi, společnosti Mexum.

Město s ČKRF dlouhodobě připravovalo podmínky a záměr postavit pro obyvatele Plešivce další obchod, protože tam velký supermarket schází. „A dalším důvodem je snížit dopravu směrem na Domoradice do nákupní zóny,“ přidal vysvětlení Miroslav Reitinger, jednatel ČKRF.

„Už aby to bylo,“ přeje si Růžena Vomáčková z Plešivce. „Aspoň se sem nebudeme už muset hrabat seshora z těch Domoradic a tady to budu mít pěkně před barákem. Do Domoradic nakoupit jezdíme autobusem, zrovna jsme přijeli.“

„Jsem ráda, že tu ten market vznikne,“ potvrdila i Marie Pivonková z Plešivce. „Protože nakoupit si v Domoradicích je nadlidský výkon. Jsem proto strašně spokojená, že konečně vznikne také velká prodejna tady na té straně města. Jezdím do Domoradic sice autem, ale jak začne sezona, je to hodinová jízda v koloně tam a hodinu zpátky. Hrozný. Takže za stavbu supermarketu jsem šťastná. A pravidelně sleduji, jak pokročili.“

U obchodu také vznikne 50 parkovacích míst. Stavba by měla být dokončena v červnu 2022. Investor se rovněž zavázal, že v místě vybuduje novou autobusovou zastávku. Původní zastávka Rechle se tak posune o několik metrů dál.