Někteří obyvatelé ubytovny čp. 353, takzvaného Titaniku, si totiž z bezpečnostních nařízení moc nedělají a roušky nenosili. To se pochopitelně tamním lidem nelíbí.

„Na naši výzvu reagovaly místní firmy HM Plast, s. r. o., a Bentex Automotive, a.s.. A firma Bentex nejenom, že roušky ušila, ale také zajistila jejich distribuci do ubytovny prostřednictvím svých vietnamských zaměstnanců, kteří tam bydlí,“ informovala starostka Benešova Veronika Zemanová-Korchová. „Pokud by i nadále někteří jednotlivci opouštěli ubytovny bez roušky, nemohou se již vymlouvat, že roušku nemají anebo, že ji nedostali.“ To sdělila i Obvodnímu oddělení Policie ČR v Kaplici, neboť právě tamní policisté musí řešit problémy týkajících se nedodržování opatření.

Firma HM Plast věnovala obci zatím 200 kusů roušek. „Ty roušky jsem koupil ve firmě BENTEX Automotive, a.s., kde je začali minulý týden šít,“ upřesnil jednatel společnosti Karel Mach. Dalších 250 kusů Benešovu darovala společnost BENTEX Automotive, která rychle část své výroby zaměřené na autopotahy přetransformovala na šití roušek. „Zatím jsme vyrobili zhruba 4700 roušek a hodně šití máme před sebou,“ sdělil ředitel společnosti František Fošum. „Objednávky máme na 15 000 kusů.“

„Avšak nejúžasněji zareagovala firma Doppler přes sdružení Růže, která nám roušky dovezla okamžitě hned na samém počátku, a naše švadlenky. Patří jim veliký dík,“ vyzdvihla starostka. „Pomáhala i Destinace Novohradsko-Doudlebsko. Já sháněla látky, gumičky, nitě a rozvážela roušky seniorům. Většinu těch, kteří je potřebovali, už jsme zavezli. Nějaké roušky jsme dali také do Jednoty a vietnamské prodejny. Všem za pomoc děkuji.