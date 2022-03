Stále hlouběji do kapsy musí našinec sáhnout, když dochází na polední obědové menu do restaurací. Loni již menu celorepublikově vyšlo v průměru na více než 125 korun. Za uplynulých osm let tak obědová menu zdražila o zhruba 50 procent. A to pravděpodobně ještě nejsme u konce. Kam až je pro zákazníky i restaurace přijatelné jít, kdy si lidé raději začnou jídlo připravovat do krabiček doma?

„Na šedesáti korunách jsme s obědovým menu začínali před třinácti lety,“ zavzpomínal spolumajitel českokrumlovské restaurace Plevno Marek Špát. „Pak šly ceny nahoru zhruba po půl roce - na 70 korun, pak 75. Cenu osmdesát korun jsme drželi dlouho. Pak jsme ji však museli zdvihnout na 90.“ Nyní se v restauraci Plevno můžete najíst za 110 korun. Za ty máte i například oblíbený řízek. Za příjemných 99 korun prodává restaurace polední menu, které jde na rozvoz. A rozvoz jídel činí většinový podíl uvařených jídel.

Lidé do restaurace chodí sice poměrně dost, ale pořád o polovinu méně, než v době před covidem. „Jednak si lidé odvykli do restaurací chodit, navíc začaly obědové menu vařit i hospody, které to dříve nedělaly, protože by jinak byly bez klientů,“ řekl Marek Špát. „Nejvíc ubylo turistů. U nás se dřív hodně zastavovaly rodiny, které jely z Lipna nebo na Lipno, a ty se pořád nevrátily, protože pak je zase brzdila podmínka očkovacího certifikátu, který však chyběl dětem. Uvidíme, jaká bude sezona letos.“ Podle Marka Špáta je cena 110 korun za menu ideální. Navýšení o deset korun ještě v pohodě unese. „Cena 120 korun je dnes už normální, takže se toho nemůžeme bát,“ říká. Cenu se tu snaží držet co nejníže, těžko odhadnout, jaké navýšení by lidé snesli, než by návštěvu restaurace raději vzdali.

Řízek tady dělají vepřový nebo kuřecí, s bramborem nebo s domácím bramborovým salátem. „Řízky sice táhnou, ale nesmí se jich člověk přejíst. Musí se střídal i s lehčím jídlem,“ směje se Marek Špát.

V nedaleké českokrumlovské restauraci Rondo polední menu stále pořídíte za 95 korun. Ovšem v historickém centru Českého Krumlova na podobnou cenu už nenarazíte. Třeba zatímco ještě před nedávnem měli v restauraci Maštal na náměstí cenu 110 nebo 120 korun, v současnosti ji zvedli na 130 korun, což platí i na řízek. „Lidé zatím chodí na obědy normálně,“ nepozorují v restauraci kvůli zdražení odliv hostů. „Zdražuje se všude. Uvidíme, jak dlouho cenu udržíme, neboť cena potravin jde stále nahoru,“ řekla provozní Kamila Krupičková. V nabídce bývá i řízek s brambory nebo bramborovým salátem s polévkou.

V restauraci Depo už dlouho prodávají menu i s polévkou za 129 korun. „Zdražování menu nechystáme,“ sdělil číšník Sebastián Horváth. „I když ostatní jídla jdou nahoru. Zachováním stejné ceny si chceme udržet naše štamgasty. A lidi chodí, i když v této době ještě moc návštěvníků v centru města není.“

Někteří stálí hosté kvůli stoupající ceně už od pravidelných obědů v restauracích upustili. „Na obědy tam již nechodím, nosím si jídlo do práce z domova,“ potvrdila Lenka Maurerová z Českého Krumlova. „Když ale budu mít velký hlad a chuť, tak těch 120 korun za meníčko dám. A nebudu přitom myslet na to, že když si v obchodě koupím kýtu v akci, budu z ní mít řízků hromadu. V této nelehké době jsou hospodští chudáci.“

A když už jsme u těch řízků, na polední menu je restaurace podávají tradičním způsobem, ale pokud byste si chtěli někdy udělat hezkou chvilku nad řízky, je v Českém Krumlově na Plešivci k dispozici řízková restaurace Pivoňka s řízky klasických velikostí nebo přes půl talíře, s řízky bylinkovými, krůtími, telecími, řízky se sýrem nebo obalené v kukuřičných lupínkách, v pivním těstíčku a jiné. Restaurace je momentálně zavřená, ale to by se mělo změnit od Velikonoc. Tam se ovšem nejedná o polední menu a cena řízků se pohybuje jinde. Loni zhruba od 160 do 260 korun bez přílohy.

Podle ekonoma Lukáše Kovandy z Národní ekonomické rady vlády jídla v restauracích budou zdražovat i nadále kvůli rostoucím cenám energií, nedostatku vhodné pracovní síly, kvůli zdražování základních surovin pro přípravu pokrmů, ale i třeba kvůli růstu cen nemovitostí a zvyšování nájemného. „Při ceně menu v průměru kolem 140 korun už restaurace zjistí, že dále cenu příliš navyšovat nemohou, neboť by jim to vzalo až příliš zákazníků. Letošní rok tak pro řadu z nich bude složitý,“ říká.