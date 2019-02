V lednu se nezaměstnanost v regionu pozvedla na 4,2 procenta z prosincových 3,6 procenta. To znamená, že českokrumlovský úřad práce ke konci ledna evidoval 1827 zájemců o práci. Mezi nimi bylo 872 žen, 49 absolventů a mladistvých a 247 lidí se zdravotními potížemi.



To pro podnikatele, kteří shánějí schopné pracovníky prakticky ve všech oblastech, moc neznamená. Na jedno volné pracovní místo totiž statisticky připadá pouze půl uchazeče. Volných pracovních pozic má Úřad práce v Českém Krumlově v nabídce 3555.



Firmám nezbývá, než nedostatek lidí řešit přes pracovní agentury. „Naši členové se ale už snaží spolupráci s agenturami opouštět,“ sdělila Helena Nekolová, ředitelka Oblastní kanceláře Jihočeské hospodářské komory v Českém Krumlově.



„Trendem je postupně opouštět spolupráci s agenturami, které podnikům zajišťovaly takzvané agenturní pracovníky z různých států,“ říká Helena Nekolová z krumlovské Oblastní kanceláře hospodářské komory. „Jedná se sice o flexibilní pracovní sílu, kterou společnost využije, když potřebuje. Nicméně dlouhodobá nízká míra nezaměstnanosti nutí společnosti více se zaměřit na péči o své kmenové zaměstnance a jejich počet případně navyšovat.“



Jihočeská hospodářská komora (Jhk) je zapojena do Režimu Ukrajina a od léta 2018 do Režimu Srbsko, kde pomáhá firmám a podnikatelům rychleji získat vhodné pracovníky, které si pak firmy nabírají právě mezi své kmenové zaměstnance. Za rok 2018 bylo v Jihočeském kraji díky Jhk vyřízeno téměř 300 žádostí, které do jihočeského regionu přivedly 1580 pracovníků z Ukrajiny.



Hospodářská komora však nefunguje pouze jako urychlovač zaměstnávání cizinců. „Ve spolupráci s pracovišti Úřadu práce pořádáme například Veletrhy práce, kde umožňujeme společnostem potkat potencionální zaměstnance,“ říká Helena Nekolová. „Našim členům předáváme také informace o možnostech maximálního využití trhu práce v našem regionu – zkrácené úvazky pro matky s dětmi, zaměstnávání lidí s handicapem a podobně.“

Nejvyšší a nejnižší nezaměstnanost v obcích Českokrumlovska k 31. lednu 2019:

Polná na Šumavě 13,2 %

Světlík 11,0 %

Pohorská Ves 10,9 %

Chlumec 0,0 %

Zvíkov 0,0 %