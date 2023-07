Lidl v Kaplici je otevřený. Padla sedmá ranní a začalo se nakupovat

/FOTO, VIDEO/ Ani dospat nemohl Kapličák Vašík Mikeš, který se před tři čtvrtě na sedm ráno postavil jako první do fronty před posuvné dveře nového Lidlu v Kaplici. „Těším se hlavně na to, že budu úplně první v obchodě,“ svěřil se, když přešlapoval na místě a počítal minuty do sedmé.

Zahájení provozu prodejny Lidl v Kaplici. | Video: Deník/Zuzana Gabajová