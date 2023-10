Město společnost oslovilo poté, co zemřel jednatel předešlé developerské společnost. Ta tak vstoupila do už rozběhlých jednání. V té době se mluvilo o tom, že by ve Větřní mohl být Lidl . „Známe to tu, v minulosti jsem už jednali s majitelem objektu v křižovatce u papíren, tam to ale padlo. Nabídku jsme přijali a chceme navázat. Nicméně možnost, že by tu byl Lidl, padla. Jednáme ale s dalšími řetězci. Nemohu být zatím úplně konkrétní, jelikož jednání běží, ale když se podíváte na velikost území a vyřadíte si velké řetězce typu Globus nebo Kaufland, asi vás napadne, které další možnosti zbývají,“ naznačil.

Kromě obchodníka, který by byl ochotný do podnikání v této lokalitě jít, bude třeba dosáhnout dohody s majiteli dotčených pozemků. „To by měla být záležitost několika málo měsíců, počítám že do konce roku, maximálně začátku toho dalšího, by to mohlo být vyřešeno. Následovalo by zahájení projekčních prací, bude třeba vyladit také parametry typu dopravního napojení,“ přiblížil Kryštof Kothbauer. „Předpokládáme, že by zde vznikla prodejna potravin, samoobslužná myčka a také samoobslužná čerpací stanice, pokud se podaří získat provozovatele.“ Do konce příštího roku by společnosti chtěla získat stavební povolení, poté by mohla vypuknout stavba.

Co bude s ubytovnou? To je zatím otázka

Na přetřes přišla také ubytovna, která stojí v místě, kde by obchod měl vzniknout. „Jednáme s jejími majiteli o možném prodeji, jejich požadavky ale pro nás zatím nejsou příliš reálné, nicméně ještě to nezavrhujeme. A domnívám se, že je i v zájmu města, aby se to vyřešilo. Ve hře jsou obě varianty, s ubytovnou i bez ní,“ uzavřel Kryštof Kothbauer. Kvůli obchodu město počítá také s částečnou demolicí domu na adrese Frymburská 13.

V těchto místech, na Frymburské ulici ve Větřní, by měly vyrůst obchod a čerpací stanice.Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová

Starosta Větřní Antonín Krák doplnil, že město je za deklaratorní dohodu rádo. „Jde o nezávaznou dohoda o tom, že město bude s developerem spolupracovat. Na Vánoce 2024 si v novém obchodě asi ještě nenakoupíme, ale budeme doufat, že to bude co nejdříve. A město bude v celém procesu nápomocno,“ slíbil.

