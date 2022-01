Mráz přes noc pokryl Lipno ledem. Připomeňte si davy bruslařů na magistrále

Podle jeho mínění v této chvíli led již pokrývá celé jezero a určitě se najdou "blázni", kteří na něj polezou. To ale rozhodně ještě nedoporučuje. „Někde bude mít tři, jinde pět centimetrů,“ říká Antonín Labaj. „Dá se ale předpokládat, že hladina lipenského jezera výrazně stoupla během nedávné oblevy a lipenskou nádrž začnou upouštět. Pak nás bude čekat další problém. Takže, kdy bude možné použít techniku na úpravu ledu, se opravdu zatím nedá odhadnout.“

Zamrzlé Lipno na Radslavi, 14. ledna 2022. Led je jako zrcadlo, ale ještě není ani zdaleka dost silný pro vstup.Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová

Ve středu ve Frymburku mráz místy klesl až k patnácti stupňům mrazu, ve čtvrtek na zhruba 12 pod nulou. V pátek ráno ale byly dva stupně nad bodem mrazu.

Lyžaři, včetně dětí, si na Lipně můžou o víkendu zazávodit v měřeném slalomu

„Jsem nicméně přesvědčený, že brzy se bruslit na Lipně bude,“ věří Antonín Labaj. „Tato obleva by ledu neuškodit nemusela, máme na něm sníh, žádné velké škody to neudělá, a pokud bude mrznout, budeme to sledovat.“

„Dnes měl led u nás tři centimetry,“ informoval ve čtvrtek také David Neumann z pláže Windy Point v Černé v Pošumaví. „Takže to k bruslení ještě není. Led sílí, myslím, že ti, co tomu rozumějí, v sobotu asi na led půjdou. Veřejnosti to ale nedoporučuji.“ Nicméně u pláže ve Windy Pointu již na dobu, kdy led patřičně zesílí, připravují kluziště, které bude dokonce kryté stanem, aby led pro bruslení udrželi kvalitní.