Specialisté na dezinfekci nevynechávají ani lavičky a jiný mobiliář. K tomu jsou připravené historické kvízy a speciální telefonní linka pro opuštěné či smutné seniory. Samozřejmostí je dobrovolnická činnost - rozvoz obědů, roušek, rukavic a dezinfekce. Dezinfekci prostor zajišťují také dobrovolníci a tamní hasiči.

Například ve Frymburku dostali dobrovolní hasiči od obce ochranné overaly a dezinfekčními prostředky ošetřují prostory v obchodech, na poště, na obecním úřadě, v bytových domech, ale i městský mobiliář jako jsou například lavičky nebo okolí odpadkových košů. „Za hrdiny v první linii považuji prodavačky," vyzdvihl starosta Frymburka Oto Řezáč. "Bez nich bychom se ani nenajedli, přitom do obchodu chodí úplně každý a prodavačkám hrozí nákaza permanentně. Jsou pro mě hrdinky, a to nejen ty ve Frymburku." A dodává: „Nejenom pro Frymburáky je jasné, že je tu virově bezpečno, ale je to i vzkaz pro hosty, kteří k nám, jak věřím, již brzy zamíří na dovolenou. Frymburk je čisté a hygienicky udržované lázeňské městečko.“

V Rožmberku nad Vltavou zaměstnanci specializované firmy v ochranných oblecích kromě obecního úřadu a dalších veřejných prostor dezinfikovali i městskou kanalizaci. Také pro své seniory vypracovali kvíz o historii města, který dříve narozeným krátí dlouhou chvíli. „Hned od samého počátku jsme uvolnili obecní prostředky a seniorům jsme rozdávali sladkosti a křížovky, do dalšího balíčku jsme přidávali roušku. Důchodcům distribuujeme mléčné výrobky, pro ně je důležitý vápník, ale i vitamíny. Dětem pak třeba šijeme hezké roušky s dětskými motivy,“ říká k tomua Lenka Schwarzová, starostka Rožmberka nad Vltavou.

V řadě lipenských obcí pro své občany vytvořili vlastní manuál, kde jsou informace o tom, jak se chovat, kam se obrátit v případě nákazy. „S postupem co a jak dělat, jsme seznámili všechny naše občany. Do obálky jsme dali dvě roušky a rukavice, které jsme poslali všem našim občanům starším 65 let,“ uvádí starosta obce Přední Výtoň Jan Bittner.

„Seniorům jsme také rozvezli roušky, rukavice a dezinfekci v půlitrových lahvičkách,“ doplňuje starosta Martin Madej z Hořic na Šumavě s tím, že dezinfekci mimo jiné nakoupili od místní, přitom specializované firmy z Horní Plané.

Rozvážka léků a obědů je samozřejmostí i v Horní Plané, kde do místní terénní pečovatelské služby museli s nástupem koronakrize přijmout jednoho pracovníka navíc. Zajímavostí je také zřízení telefonní linky, kam mohou volat lidé, kteří se v tomto čase cítí opuštění. „Městská rada se usnesla, že po dobu koronakrize se v městských prostorách nebude platit nájem," doplnil starosta Jiří Hůlka. "Kdo nezaplatí z důvodu nezaviněného výpadku příjmu, nebude sankcionován. Jedná se asi o deset provozů, jako třeba holičství,“ uvádí starosta Jiří Hůlka. Do Černé v Pošumaví zase přivezli roušky lidé z Karlínského hudebního divadla.

Pavel Pechoušek