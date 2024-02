„Letošní zima začala skvěle, ale asi se ze sněhu vydala hned v úvodu. Sleduji předpověď počasí a zatímco v Alpách hustě sněží, u nás nic,“ povzdechl si Jiří Mánek z Turistického spolku Lipenska. „Je to škoda a z pohledu milovníků sněhu smutná podívaná. Presto nás těší, že infrastruktura lipenských podnikatelů je natolik kvalitní, že udrží hosty i bez sněhu.“

Např. v Lipno Lake Resortu v Lipně nad Vltavou mají obsazenost lepší než loni a během února se blíží stem procentům. „Pobyty hosté neodříkají. Lyžovat se stále ještě dá a my nabízíme i další alternativy zábavy. Všichni naši hosté mají během pobytu například vstup do Aquaworldu Lipno zdarma, dostávají od nás také rodinnou vstupenku do krumlovských klášterů s interaktivní historickou hernou pro děti i dospělé,“ přiblížil ředitel rezortu Luboš Krejza.

„Na tento výkyv počasí jsme obratem zareagovali a hosté si u nás za zvýhodněné ceny mohou zapůjčit kola, elektrokola, koloběžky i elektrokoloběžky,“ doplnila Veronika Hrabalová z půjčovny Lipnocentrum.

„Aktuální obsazenost se pohybuje kolem 80 % a pobyty ruší jen minimum lidí. Výhled na zbytek prázdnin je obdobný, místo tedy ještě máme, a pokud si chce někdo užít jarní prázdniny na kole i lyžích, má jedinečnou možnost,“ uvádí Jiří Gruntorád, tiskový mluvčí společnosti Lipnoservis.

Obsazenost kolem 70 procent měli během února ve Wellness hotelu Frymburk. „Nabízíme aquaworld, saunový svět, svět pod hladinou, máme co nabídnout. Klienti své pobyty neruší,“ řekla Simona Flöringová, manažerka hotelu, který má kapacitu 250 lidí.

Téměř šedesátiprocentní obsazenosti dosáhli v hotelovém resortu Relax v Dolní Vltavici. Také tady mají kvalitní wellness služby, které hosté s povděkem využívají. „Kola máme k dispozici, ale zájem o ně zatím není, hosté využívají wellness, navíc pozorujeme, že k nám jezdí i hosté z okolních penzionů nebo hotelů, které wellnessem nedisponují, takže naše wellness středisko wellness z toho těží. Kdyby byl sníh, tito hosté by k nám nejezdili. Výhodou je i to, že se u nás zároveň navečeří,“ uvedl manažer Relaxu Martin Prokeš.

Výhled na březen už tak optimistický není. „Březnová obsazenost je zatím horší než loňská. V prvních dvou prázdninových týdnech a o Velikonocích dosahuje padesáti procent,“ vyčíslil Luboš Krejza. „Věříme ale, že se situace ještě zlepší. Chystáme se hostům nabídnout další zpestření jejich pobytu, jako je například plavba parníkem po Lipně.“

Ve frymburském Wellness hotelu mají na březen obsazeno zatím z padesáti procent, část z hostů už ale tvoří firemní akce.