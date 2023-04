Plazení v bahně i pod ostnatým drátem, šplhání do výšky, tahání pytlů, hod oštěpem – vítejte v Lipně nad Vltavou na běžeckém, překážkovém závodu Spartan. Jediný závod svého druhu v jižních Čechách, který se poběží za každého počasí poslední dubnový víkend, má několik výrazných celorepublikových specifik. Jedna kategorie je připravená i pro handicapované děti.

Extrémní závod Spartan na Lipně. | Foto: Vlasta Slípková, Martina Lišková

Tisíce milovníků adrenalinu a extrémních závodů na konci dubna vyrazí k lipenské přehradě. Důvodem je účast v běžeckém překážkovém závodu Spartan, který se v lipenském lyžařském areálu koná 29. a 30. dubna. Jedná se o běh v kombinaci se zdoláváním různých překážek, kdy se závodníci plazí v bahně, či pod ostnatým drátem, šplhají do výšky či po provaze, nosí pytle s pískem nebo hází oštěpem. Startuje se za jakéhokoliv počasí, a terén bývá podle organizátorů velmi náročný.

„Naše filozofie je jednoduchá. Propagujeme sport a také nutnost překonávat překážky. Ti, co překážky zdolají v závodě, se je lépe naučí překonávat i ve svém životě. Každý si vyzkouší své hranice a zároveň najde spousty nových přátel, což je základech naší komunity závodníků i dobrovolníků, kteří pomáhají závod organizovat,“ uvádí ředitelka závodu Tereza Šolcová.

Extrémní závod, který účastníkům slibuje pot, krev a slzy, naštěstí většinou štěstí, se u Lipna koná již po třetí. Sportovci, jejich doprovod i návštěvníci si pochvalují zdejší podmínky, a to jak sportovní, definované naší největší přehradní nádrží, tak i skvělé zázemí. Na trať se vydají tisíce závodníků. Další tisíce lidí budou závod sledovat přímo u trati, protože je čeká atraktivní, adrenalinová podívaná. „Máme širokou a věrnou komunitu - od doktorů, právníků, vojáků, stolařů. Je to opravdu pestrá škála nejrozličnějších povolání. Jsou to všichni ti, kteří se snaží vyjít ze své komfortní zóny,“ uvedla Tereza Šolcová.

Trasy jsou navrženy tak, aby byly atraktivní, jak pro samotné závodníky, tak i pro diváky. Ti budou mít možnost vidět překážky, které budou umístěny u spodní a horní stanice lanovky a v blízkém okolí.

Závody Spartan jsou celosvětovým fenoménem. Lipenský závod je jediný svého druhu v jižních Čechách. Na území České republiky se budou ale během roku konat ještě dva další. Na Lipně kolotoč závodů začíná a má několik výrazných celorepublikových specifik.

Poběží se zde například noční varianta závodu, na svou trať vyrazí také handicapované děti. Závod má několik kategorií, podle náročnosti i délky trati. V té na Lipně nejtěžší, která je nazvaná SUPER zdolají závodníci 10 kilometrů, na kterých je čeká více než 25 překážek. „Vzhledem k termínu závodu, kdy se pálí čarodějnice, budeme i my všechno ladit v tomto duchu,“ uvádí Tereza Šolcová.

Lipno bude letos jediným místem v České republice, kde se bude konat dětská varianta závodu pro děti s handicapem. Jedná se o závod Spartan Special. „Jde vždy o jeden závod ročně. Na trati budeme mít na 150 dobrovolníků, kteří budou s překonáním nástrah na trati pomáhat,“ uvádí.

Organizátoři aktuálně nepočítají s tím, že by byl překonán rekord z roku 2018, kdy se Spartan Trifecta víkendu zúčastnilo více než 9000 závodníků. Což z něj učinilo nejnavštěvovanější akci svého druhu na světě. Tehdy se na Lipně konala nejnáročnější varianta závodu. Spartan Trifecta víkend znamená, že účastníci během dvou dní zdolají tři různě dlouhé a náročné závody, za což dostanou speciální medaili.

Tereza Šolcová je ředitelkou všech závodů pro centrální Evropu a organizuje závody v Polsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku. Od dubna do října zorganizují 10 až 12 závodů. V zimě se konají ještě tři. Spartan je jedním z nejpopulárnějších závodů překážkového sportu na světě. Je to kombinace běhu a zdolávání překážek. Běží se za jakéhokoliv počasí a terén bývá velmi náročný. Založil jej Joe De Sena ve Spojených státech amerických v roce 2010 a brzy poté se rozšířil do celého světa.

Program

Sobota: 29.duben

SPARTAN Sprint – závod minimálně 5 km a minimálně 20 překážek. Součástí CEU série, účastníci dostanou speciální medaili.

Start: 8:00 a každých 10 - 15 minut vyběhne na trasu 100 závodníků.

SPARTAN KIDS – překážkový závod pro děti ve věku 4-14 let. Děti jsou rozděleny do čtyřech věkových kategorií a jsou pro ně připraveny 3 různě dlouhé trasy.

Start KIDS od 12.00 hodin

SPARTAN Sprint NIGHT: start po 20 hodině, stejná trať, která ale bude připravená v čarodějnickém duchu.

Spartan SPECIAL

závod pro děti s handicapem. Start závodu je v 11:00 hodin.

Celkový počet dětí je maximálně 20. Musí zdolat pro ně navrženou speciální trasu. Cílem je, aby se děti cítily jako jejich zdraví kamarádi.

Neděle 30.4. 2023

SPARTAN SUPER - závod má 10km a minimum 25 překážek.

Start v 8:00 hod

SPARTAN KIDS – překážkový závod pro děti ve věku 4-14 let. Děti jsou rozděleny do čtyřech věkových kategorií a jsou pro ně připraveny tři různě dlouhé trasy.