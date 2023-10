Tak málo vody na Teplé Vltavě nepamatují. Až na čtyři dny měli v září vodáci splutí řeky ze Soumarského mostu úplně zakázáno. Nízký přítok a minimum srážek se projevují také na hladině Lipna, která za měsíc klesla o téměř 40 centimetrů. Momentálně je na kótě 723,29 m n. m.

Hladina Lipna 1. října 2023. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

„Je to tak, máme v řece strašně málo vody. Aktuálně jsme na Soumarském mostě pod stavem 46 cm, přitom splouvání je povoleno nad 50 cm s průvodcem, bez průvodce pak nad 61 cm,“ potvrdil mluvčí Národního parku Šumava Jan Dvořák. „Letošní sezóna, pokud jde o září, se kromě čtyř dnů prakticky nekonala, což je nevídaná věc. Stejně jsme na tom byli i v červenci, splouvalo se také asi jen čtyři dny. Červen byl v pohodě a v srpnu se nesplouvalo asi týden.“

Teplá Vltava se smí splouvat pouze v období od května do října. V tristním zářijovém trendu zatím pokračuje i říjen. „Letošní sezóna je v tomto ohledu skutečně rekordní. Pro srovnání, loni se nesplouvalo asi tři nebo čtyři dny, z toho jednou kvůli příliš vysokému stavu vody, to jsme měli asi 125 cm,“ doplnil mluvčí.

Výška hladiny Lipna v roce 2023.Zdroj: frymburk.com

Mnohem horší to bude za rok, říká převozník

Že je nižší hladina vody, je dobře vidět na březích, ze kterých postupně ustupuje voda a odhaluje stále širší pásy písku, bahna a kamení. Např. pláž v Horní Plané má mnohem větší rozlohu než obvykle. Převozníky to ale zatím příliš nepálí. „Je sucho, i v lesích, a minimální přítok, tak hladina klesá. My tu máme naštěstí dostatečně dlouhé nájezdy, takže nám to tak nevadí, ale příští rok, kdy se má přehrada odpouštět kvůli stavbě přístavu, patrně nějaká omezení budou,“ popsal převozník Marcel Lorenc. Příští rok má hladina Lipna klesnout až na 722 m n. m., o dva metry oproti normálu.

„Na protějším břehu, pod Bližší Lhotou, byla na opačném břehu vlaková zastávka. My teď převozem jezdíme přes původní cestu, zatím je dost hluboko. Ale nevíme, jak to bude příští rok. Určitě nebudeme vozit nákladní auta, osobní možná jenom čtyři. Ovšem to je všechno ještě ve hvězdách, rozhodovat to budeme, až ta situace nastane.“