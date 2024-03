Zásoby technického sněhu na Lipně došly, od soboty 2. března tak museli v tamním skiareálu museli zavřít i poslední sjezdovky a předčasně ukončit letošní bídnou sezónu. Podepsal se na ní rekordně teplý únor s nevídaně vysokou odchylkou průměrné teploty od normálu. Na Hochfichtu sezóna pokračuje, v provozu jsou všechny lanovky.

Poslední den zimní sezóny ve skiareálu Lipno. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

Posledními lyžaři, kteří ještě v pátek 1. března vyrazili na svah, na Lipno přijeli z Chrudimi. „Jsme tu celý týden, máme jarní prázdniny až za čtrnáct dnů, tak jsme si řekli, že si přehodíme dovolenou, abychom stihli aspoň něco, a vyšlo to jen taktak,“ svěřil se Jindřich. „Byli jsme lyžovat alespoň párkrát, střídali jsme to s bazénem. Je to se sněhem opravdu bída, už ani nemají z čeho brát. Pozorovali jsme vlekaře, jak tu vždycky ráno vejtřaskou nakládali ty zbytky sněhu, co tu měli, a rozváželi to, kde bylo potřeba. Fakt se snažili. Letošní sezóna je ale opravdu extrém.“

Na částech sjezdovek, které byly v provozu nejdéle, bylo v pátek ještě sněhu dost, poslední ránu provozovatelům ale zasadil páteční odpolední déšť. „Museli jsme bohužel našim hostům oznámit, že od soboty je lyžování přerušeno, i s ohledem na jejich bezpečnost,“ uvedl mluvčí Jiří Gruntorád. „S tím je spojen i konec provozu kyvadlové dopravy a Skibusu lišáka Foxe. Ale třeba se ještě lyžování dočkáme.“

Teď je na Lipně, kam dál jezdí rodiny s dětmi na prázdninové pobyty, je otevřená např. Stezka korunami stromů a také půjčovny kol a koloběžek.

Hochficht se drží, jsou tam otevřené všechny sjezdovky

„Lyžařské podmínky nejsou vzhledem k průběhu letošní zimy momentálně vůbec špatné. Noční teploty se pohybují okolo nuly nebo lehce pod, a proto jsou sjezdovky po ránu stále v dobrém stavu. Víme, že Jihočechům začínají počátkem března jarní prázdniny, a proto se snažíme i pro ně udržet sjezdovky v co nejlepším stavu“, řekl Gerald Paschinger, ředitel skiareálu Hochficht.

„Jihočeši jsou našimi nejčastějšími hosty a pevně věříme, že v hojném počtu dorazí k nám na Hochficht. Předpověď počasí na víkend i příští týden slibuje slunečné dny s lehkými nočními mrazíky a odpoledními jarními teplotami. Ideální kombinace pro dopolední lyžování a odpolední opalování na horském slunci“, uzavřel Paschinger.

Od 1. března navíc začne platit výhodná akce na skipasy 3+1 den zdarma. Dobrá zpráva pro většinu Jihočechů, kterým tento a příští týden začnou jarní prázdniny. „Na Hochfichtu zůstávají stále v provozu všechny lanovky a pro návštěvníky je k dispozici 19 km sjezdovek, což je zdaleka nejvíce na Šumavě, ale také českých horách, kam příhraniční Hochficht pomyslně můžeme zařadit,“ dodal český mluvčí areálu Martin Řezáč.

Dál se lyžuje také na šumavské Zadově, vleky jedou také na Kvildě.