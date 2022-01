Na sjezdovkách ve Skiareálu Lipno leží 70 cm technického i přírodního sněhu a celkové podmínky pro lyžování jsou skvělé. Aktuálně je každý den upraveno celkem 7 km sjezdových tratí. „V sobotu se k otevřeným sjezdovkám přidá ještě sjezdová trať Promenádní, v neděli k ní přibyde i sjezdovka K Yettimu a s ní i měřený slalom. K dispozici tak bude celkem osm kilometrů perfektně upravených sjezdovek, na kterých si všichni zasportují a užijí, třeba právě na měřeném slalomu, spoustu legrace,“ říká tisková mluvčí Skiareálu Lipno Olga Kneiflová. V provozu jsou všechny čtyři lanové dráhy i pojízdné koberce ve výukovém hřišti Foxpark. V něm se každý den učí malí i velcí lyžaři začátečníci prvním krůčkům a sjezdům. Lyžařská škola Skischool Lipno je nejoblíbenější v České republice a často se v ní učí lyžovat celá rodina. Rodiče mohou využít letošní novinku, kterou je večerní trénink s instruktory, a zlepšit si tak techniku a styl. Ve vypsaných termínech se tato výuka koná při večerním lyžování, které je v provozu denně od 18 do 21 hodin. Další z letošních novinek je také večerní lyžování v ceně celodenního skipasu. Hodina lyžování tak vyjde na méně korun, než tomu bylo dříve. Přes den jsou sjezdovky otevřené od 8.30 do 16 hodin.

Lipensko zve do stopy pod azurovou oblohou. Máme čerstvě najeto, hlásí rolbaři

Ke sportování na Lipně lákají nejen svahy ale také okolní příroda. Dobré sněhové podmínky nabízí běžkařský areál Běžky Pasečná, kde pravidelně upravují tratě a mají k dispozici také prostory k parkování i sociální zázemí. Také hladina Lipna pomalu zamrzá a síla ledu je čím dál tím větší. Zatím však není bezpečné na něj vstupovat.

Už druhý víkend bude ve skiareálu Lipno ve znamení závodění. V sobotu se bude konat další z oblíbených lyžařských závodů McDonald´s Winter Cup. Jedná se o závod pro širokou veřejnost, kde mohou své síly poměřit rodinní příslušníci, kamarádi i rodiny mezi sebou. Závod se pojede ve čtyřech kategoriích: dospělí ženy i muži, rodinný závod (dospělý a dítě) a chybět nebude ani velmi oblíbená kategorie „Chyť lišáka Foxe“, ve které nejde o to být nejrychlejší, ale zajet co nejvíce podobný čas jako maskot areálu lišák Fox. Registrace do závodu probíhají od 9.30 do 14 hodin, a to přímo na svahu a zcela zdarma. Slavnostní vyhlášení se pak bude konat v 16. 30 hodin na lyžařském náměstí u restaurace Stodola.

„V neděli zveme všechny děti a jejich rodiče do loutkové dílny a na Čertovskou pohádku. Obojí se bude konat na lyžařském náměstí v krytém stanu“, láká tisková mluvčí Skiareálu Lipno Olga Kneiflová. Od 10 do 14 hodin si mohou všichni vyzkoušet, jak se vyrábí dřevěná loutka, nebo si namalovat divadelní masku. Pohádka o tom, jak díky králi propadne celé království peklu začíná ve 14.10 hodin.

Nevynechejte ani návštěvu první stezky svého druhu v České republice. Stezka korunami stromů Lipno má otevřeno i v zimě, a to každý den od 10 do 16 hodin. Adrenalinové zastávky, zajímavosti z ptačí říše a šumavské přírody, i kvízové otázky po cestě na vrchol zajistí zábavu pro malé i velké.

Olga Kneiflová, Lipno