/FOTO, VIDEO/ Z hladkého černého ledu, který během více než týdenních mrazů pokryl Lipno, je mléčně bílá hrbolatá plocha. Stačila na to jednodenní obleva. Podívejte se, jak vypadala oblíbená místa bruslařů na největší přehradě v Česku v pátek 19. ledna.

Aktuální záběry ze zamrzlého Lipno. Podívejte se, jak to v pátek 19. ledna vypadalo na oblíbených místech bruslařů. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

„Jakmile nám Lipno ve Frymburku konečně zamrzlo, tak přišla obleva a je to zase pryč,“ povzdechl si frymburský převozník a jeden z tamních ledařů a správců ledové magistrály Antonín Labaj. „Teď už zase mrzne, u nás u převozu by ale rozhodně na led nikdo neměl chodit. Je to jen tenká krusta a je téměř jistota, že by se propadli.“

Co dělat, když led nevydrží? Roztáhnout ruce a kopat nohama, radí instruktor

Ohlásil také první letošní utopené auto, které někdo zaparkoval na cestě u vody. Auto se rozjelo a samovolně sjelo do jezera. A přidal i aktuální data z pátečního měření ledu na Lipně: u loděnice na Lipně do 10 centimetrů, podobně jsou na tom frymburská pláž a Windy Point v Černé, 12 centimetrů hlásí Dolní Vltavice a Horní Planá. Všude je po oblevě led hrbolatý a podle ledařů stále nebezpečný.

Obhlédnout led na loděnici byl v pátek veslař-olympionik Václav Chalupa, který se u Jihočeského moře usadil natrvalo a pořádá tam i kurzy veslování. „Už jsme tu měli projetou krásnou dráhu až na pláž na Lipno, bohužel do toho při oblevě napršelo. Na starém ledu se usadila vrstva vody, která teď promrzá, ale ještě není zmrzlá všude, místy z toho ještě vytéká,“ přiblížil. „Nový led je hrbolatý, ale myslím, že na tom bruslit půjde, jestli to znovu zamrzne.“

Předpověď slibuje na noc na sobotu i na neděli teploty kolem minus deseti stupňů, pod nulou by se měly držet i po oba víkendové dny. V neděli navečer by se mělo začít oteplovat.