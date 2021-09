Pravidelní podzimní a zimní návštěvníci Lipna budou překvapeni. Dole u hlavní lipenské lanovky najdou nově vybudované náměstíčko a čekají je zmodernizované turistické služby. A završením první etapy další úpravy areálu nekončí.

V úterý zrekonstruovanou část představili zástupci akciové rodinné společnosti Conduco, která lipenský areál provozuje. „První etapa modernizace našeho rodinného areálu na Lipně vychází z toho, co areál potřebuje,“ vysvětlil Matěj Kratochvíl, generální ředitel Rodinného areálu Lipno. „Sázíme na kvalitu služeb, chceme přinést služby, co nekvalitnější. Proto vznikla nová lanovka, nová sjezdovka, zčásti jsme posílili infrastrukturu, kterou nikdo nevidí. To znamená rozvody a zasněžování areálu. Zároveň bylo třeba, aby vznikl hotel s vyšší gastronomií a s lepší možností odbavení klientů v Intersportu. A nová ubytovací kapacita si také žádala vytvoření veřejného prostoru, což je toto náměstíčko.“

Návštěvníci při svém příjezdu k lanovce jako první zaregistrují nově upravené velké parkoviště. Pod ním se před nimi otevře kamennou dlažbou zpevněné náměstíčko, které je ze dvou stran obklopené novými budovami. Ze třetí strany je uzavírá původní prodejna Jednoty. Bývalá chata Lanovka se proměnila v moderní hotel Element s kongresovým zázemím. V přízemí budovy si můžete dát specialitky nové cukrárny Povidloň, najdete tam zázemí lyžařské školy a hned vedle rozsáhlou prodejnu a půjčovnu Intersport, největší na českých horách, jež poskytuje rovněž servis pro lyžaře i cyklisty.

Druhá budova skrývá kromě ubytování rozsáhlou restauraci, vedle ní v přízemí najdete přestěhované infocentrum, které slouží také pro nákup vstupenek.

Nová dvousedačková lanová dráha pak zajišťuje obsluhu nové sjezdové tratě Lipenská, která byla vybudována v nejvýchodnější části Skiareálu Lipno, a doplnila ho o další stovky metrů a druhý nástup do systému.

Rychlý rozvoj Lipna nad Vltavou tak neustále pokračuje. „Jde opět o odvážnou investici, která obec posunuje vpřed o světelné roky,“ řekl k tomu starosta Lipna nad Vltavou Zdeněk Zídek. „Nové náměstíčko je prvním místem, které vypadá tak, jak jsme si to vždycky představovali. Už má městský charakter. Již při tvorbě našich prvních snů zobrazených v územním plánu jsme chtěli z Lipna udělat malé městečko, které bude žít z cestovního ruchu. Které bude učesané, úhledné a hlavně soběstačné. To se pomalu naplňuje. A to hlavně díky lidem, kteří zde podnikají a investují a kteří zde potom i žijí,“ poznamenal starosta.

„Myslím, že naše práce tady nikdy neskončí,“ dodal Matěj Kratochvíl. „Plány jsou velké a těšíme se na to, až je budeme realizovat.“

Změny u lanovky



V 1. etapě byl zrekonstruován také objekt ubytovny Chata Lanovka, který společně s novou budovou nyní tvoří hotel Element s kongresovým zázemím až pro 500 osob. Součástí staveb je i náměstí. Přestavba se neobešla bez zkvalitnění zázemí pro zaměstnance.