Pár metrů od břehu na lipenském Modříně se novotou skví stanice vodních záchranářů. Slavnostně ji, dva týdny před zahájením prázdninové sezóny, otevřeli českobudějovičtí členové Vodní záchranné služby Českého červeného kříže, kteří tam budou trávit celé léto.

Vodní záchranáři na Modříně spojili slavnostní otevření své nové stanice s výcvikem psů. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

A nechyběla hlavně Šárka Bráchová, předsedkyně pobočného spolku VZS ČČK České Budějovice. „Novou stanici jsme dostavěli loni, od letošní sezóny ji postupně zabydlujeme,“ přiblížila při prohlídce novotou vonících prostor. „Letos jsem dokončovali kuchyňskou linku, postele atd. Máme tu dva pokojíčky, společný prostor, záchod s koupelnou a vedle máme ošetřovnu.“

Na Modříně slouží budějovičtí vodní záchranáři v červenci a v srpnu v režimu 24/7. „Býváme tu i o víkendech v červnu, kdy se hlavně připravujeme na sezónu. A víkendy sloužíme i v zimě, pokud je Lipno zamrzlé a je otevřená bruslařská dráha,“ přiblížila předsedkyně.

„Mě pozvali, protože to je nejbližší rekreační centrum, kde mají naši budějovičtí vodní záchranáři stanici. Jsem moc ráda, že mají tak krásné nové zázemí, a budu ještě radši, pokud nebudou muset zasahovat u žádného vážného případu,“ svěřila se primátorka Českých Budějovic Dagmar Škodová Parmová. Dodala, že by město České Budějovice mohlo záchranářům přispět např. novým defibrilátorem, který by záchranáři z Modřína velmi ocenili.

Dům se platil z grantu ministerstva vnitra a vyšel na bezmála čtyři miliony korun. Původně se počítalo s místem o kousek blíž k vodě, v místě staré ošetřovny, ale nakonec stojí o kus dál od břehu.

Na křest domu dorazila i spousta hostů: mezi nimi člen prezidia VZS Martin Kusenda, primátorka Budějovic Dagmar Škodová Parmová, krumlovští vodní záchranáři Zora Jilečková, Radek Toman a Tomáš Dvořák, kteří slouží v létě na Dolní Vltavici, vedoucí pracoviště IZS a služeb krumlovských profesionálních hasičů Michal Vejda nebo instruktor potápění Jiří Urban ze Školního a výcvikového zařízení HZS ČR Brno, který s vodními záchranáři spolupracuje.



Na snímku (zleva) Michal Vejda, Zora Jilečková, Radek Toman, Dagmar Škodová Parmová, Šárka Bráchová, Tomáš Dvořák, Martin Kusenda a Jiří Urban.Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová

V loňském roce zasahovali vodní záchranáři na Modříně čtyřiadvacetkrát, z toho devět případů bylo zdravotnických. „Měli jsme například kolaps kapitána parníku, nehodu motorkáře, pro kterého letěl vrtulník, nebo pád do vody,“ vyjmenovala Šárka Bráchová. „Další zásahy jsou technického rázu, vyjíždíme např. k převráceným lodím, elektrolodím s vybitými bateriemi nebo jsme byli u porouchaného šlapadla.“

Slavnostní otevření stanice bylo spojené i se společným výcvikem vodních záchranářů a psích vodních záchranářů. Až od Klatov na Modřín dorazila Ida Chalupská s Bubu, fenkou plemene landseer, což je původem německo-švýcarské psí plemeno, na pohled podobné novofundlandskému psu.

„Začaly jsme se sportovními pracemi a pak jsem zjistila, že mám psa, který spolupracuje, improvizuje a čeká ve vodě. Nadchly jsem se po setkání s kolegy pro vodní záchranařinu. A takovýto výcvik pro nás má smysl hlavně v tom, že do vody se jde pro člověka, ne pro hračku. Na Modříně jsme měly skvělou možnosti vyzkoušet i záchranu z velké lodi, to se hned tak nenaskytne,“ vysvětlila.

Ida Chalupská (vlevo) s Bubu.Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová

Má i mladšího psa stejného plemene, ten je ale teprve dvouletý a je zatím v záchranářské přípravě. S Bubu za sebou má Ida Chalupská dokonce i jednu nečekanou ostrou akci. „Chodíme trénovat u nás na pískovnu a náhodou tam někdo spadl špatně z paddleboardu a my se naskytly přímo u toho.“